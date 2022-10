“Via la maschera”. UeD: Federica Aversano, i giochi sono finiti. Il corteggiatore racconta tutto

Non solo Ida Platano e Riccardo Guarnieri, a Uomini e Donne grande protagonista è anche Federica Aversano attaccata nelle ore scorse dal corteggiatore Federico. Uno sfogo durissimo quello del ragazzo che ha accusato Federica di aver accettato un pretendente chiaramente non interessato a lei. Tu come donna, non ti senti un ripiego? Un ragazzo che non so neanche quanti anni ha e tu vuoi una sicurezza. Per me sono uguali Giuseppe e Riccardo, solo che lui ha avuto il coraggio di metterti là. Fino a ieri messaggiava con Eleonora”.



“Io direi no… Una persona determinata, non messaggia fino a ieri sera con un’altra e oggi non può venire a dire che ha il pallino su di te”. Parole dure alle quali Federica ha risposto: molto offesa dal fatto che Federico abbia cercato di metterla in discussione così apertamente davanti a tutti. “Lui si è interessato perché ha ricevuto un palo, stessa cosa che fa Riccardo. Se Eleonora non avesse detto a Giuseppe che non sarebbe più venuta in puntata, lui non si sarebbe mai messo lì a corteggiarti”.

UeD, Federica Aversano attaccata dal corteggiatore Federico



“Sei il classico uomo che se non ha una sicurezza, non ci prova con una donna. Come Riccardo, che quando gli dicono di no cambia”. In molti pensano che Federico abbia smascherato la tronista che si è presentata nello studio di Uomini e Donne per la sua seconda occasione, dopo il no ricevuto da Matteo Ranieri alla scelta. Ed i commenti fioccano.



“Sono tre anni che non esco nemmeno a prendere un caffè con qualcuno” cit. la corteggiatrice dell’anno scorso che ha fatto 20 esterne con Matteo, commenta caustico un utente sulla pagina Instagram del programma. Quindi applausi per le parole del corteggiatore: “Bravissimo Federico! Un grande… oltre che bel figo!!!!! Federica non fare la finta tonta… hai capito benissimo cosa ti sta dicendo!!!”.



Ma non mancano neppure le critiche a Federico: “Un po’ troppo “montato” e convito di poter dare lezioni e forse essere migliore degli altri ma evidentemente non sa ancora che a parole si è tutti bravi… Chissà, vediamo con i fatti come si rivelerà!!”. Il dado è lanciato.

