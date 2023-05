Oggi, mercoledì 10 maggio, è stata trasmessa una nuova puntata di Uomini e Donne. Tra le tante altre cose c’è stato un nuovo scontro tra Gemma Galgani e il cavaliere Elio, il quale ha ricevuto un bicchiere d’acqua in faccia dalla donna. La trasmissione si è però aperta con la scelta del tronista Luca Daffrè. A differenza delle altre volte, la scelta è durata pochissimi minuti, nei quali Luca, senza ipocrisia, ha mostrato la sua volontà di voler uscire fuori dal programma con la corteggiatrice Alessandra.

Proprio durante la messa in onda su Canale 5 di Uomini e Donne sono arrivati i primi commenti negativi sui profili social ufficiali del programma da diversi telespettatori. Molti infatti hanno proprio sottolineato, criticando, questa scelta decisamente veloce, nella quale Luca Daffrè non ha nemmeno fatto riferimento all’amore o ai sentimenti. È anche vero che spesso nelle scelte sono state fatte promesse d’amore che non sono poi mai state mantenute al di fuori della trasmissione.

Uomini e Donne: le prime critiche dopo la scelta di Luca Daffrè

Tra i vari commenti un utente ha scritto: “Scelta fredda, priva di emozioni e prematura per via della chiusura del programma“. E un’altra spettatrice afferma duramente: “Insignificante questa scelta! Lei poi no comment…essere semplici ed essere sciatti sono due cose distinte e separate“. Tanti altri fan storici di Uomini e Donne hanno invece apprezzato questa scelta molto semplice, dovuta anche all’estrema timidezza non solo del tronista Luca Daffrè, ma anche della giovane corteggiatrice Alessandra. Tra i commenti più ironici troviamo: “Una delle cose più cringe mai viste lui che voleva parlare e la musica che andava sotto”.

Proprio in merito agli apprezzamenti, invece, due telespettatori in particolare hanno commentato la scelta di Luca affermando: “Le scelte dovrebbero essere tutte così, non lunghe 8-9 mesi in cui si ripetono in ogni puntata le medesime cose e situazioni giusto per allungare il brodo”. E: “Può darsi che siano persone che vivono senza tante cerimonie e secondo me è meglio perché di parole se ne dicono tante e i fatti non ci sono mai. Meno parole più fatti questo conta. I fatti che al giorno d’oggi non ci sono più, per questo mi sono piaciuti“.

Lorenzo Pugnaloni in queste ore ha annunciato che anche la tronista Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta. La giovane ha deciso di uscire fuori dal programma con Carlo, spiazzando tutto il web e i telespettatori, la maggior parte dei quali erano appunto convinti che la scelta ricadesse sull’osteopata Andrea.