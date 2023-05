Uomini e Donne travolto da un terribile lutto, la notizia è apparsa sui social nelle ore scorse. Si legge nel post come: “È raro che scrivo di qualcosa che non riguarda me direttamene ma comunque rimane molto personale lo stesso, purtroppo mi è venuta a mancare una persona molto vicina in un tragico incidente. Oggi c’è stato il funerale, a volte la vita è davvero ingiusta e quando non c’è altra soluzione si cerca di guardare in un’altra prospettiva (è molto difficile in questo caso)”.

>“Non si può vedere”. UeD, bufera dopo la scelta di Luca Daffrè. Pubblico deluso: “Cafonata”

“Ma sapere che fino alla fine hai aiutato gli altri ti fa onore perché con i tuoi gesti hai sempre insegnato come si vive e come si affronta la vita. Anche in questo gesto della tua generosità nel “donare” fino alla fine ha reso perfettamente l’idea dell’uomo che sei e che ricorderemo tutti noi. Ciao Lorenzo fai buon viaggio”. Parole gonfie di dolore.





Uomini e Donne, tragico lutto per l’ex opinionista Jack Vanore

Parole, quelle di Jack Vanore storico corteggiatore poi tronista e opinionista di Uomini e Donne, che hanno toccato il cuore di molti. Ancora di più perché la storia di Lorenzo sembra legata a quella dello storico trapianto annunciato nelle ore scorse dall’equipe del professor Gino Gerosa, del “Centro Gallucci” di Padova, che è riuscito a fare battere nuovamente un cuore rimasto fermo per 20 minuti, senza mostrare alcuna attività elettrica. Jack Vanore è l’ex fidanzato di Raffaella Mennoia, figura insostituibile a Uomini e Donne, braccio destro e amica strettissima di Maria De Filippi.

Un trapianto mai riuscito prima nella storia. Racconta il professor Gerosa e Repubblica: “L’eccezionalità sta proprio nei tempi. Nel mondo il trapianto di cuore da donatore in arresto cardiocircolatorio è realtà già da un po’ ma è autorizzato dopo 3-5 minuti dalla constatazione di elettrocardiogramma piatto. In Italia la legge impone di aspettarne 20”.

“Ma noi ci abbiamo creduto e, una volta avuta l’autorizzazione dal Centro nazionale trapianti, ci siamo riusciti al primo tentativo”. E sembra che il donatore sia proprio Lorenzo, l’amico di Jack Vanore tragicamente e prematuramente scomparso: l’ultimo gesto di amore in grado di salvare una vita. Un gesto che racconta anche molto di quale uomo è stato Lorenzo.