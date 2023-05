Pechino Express polemica per i vincitori dell’edizione 2023. Il fortunato programma targato Rai è arrivato al termine ed è stato un vero successo. Probabilmente merito anche delle coppie (azzeccatissime) e del solito pathos del programma. Fatto sta che questa edizione, la decima, è stata una delle più viste di sempre. Tuttavia c’è un “però”. Eh sì perché dopo l’ultima puntata, quella finale, la polemica sui social ha fatto da padrona. I concorrenti rimasti, dopo aver percorso circa 8mila km, hanno tagliato il traguardo sulla via delle Indie.

Il padrone di casa Costantino Della Gherardesca, accompagnato da Enzo Miccio, alla fine della serata hanno annunciato la coppia vincitrice del reality. A contendersi il premio finale c’erano Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”; Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”. Le prime a dover abbandonare il sogno della vittoria sono le Mediterranee.





Pechino Express polemica per i vincitori dell’edizione 2023

Le due non hanno potuto raggiungere il meraviglioso complesso di templi di Angkor Wat. All’ultimo step sono quindi arrivati “Gli Italo americani” e “I novelli sposi”. Ma chi ha vinto questa edizione di Pechino Express? Joe Bastianich ed Andrea Belfiore, ovvero gli Italoamericani. Secondo posto per Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Come dicevamo però, il pubblico non ha particolarmente apprezzato questa scelta e secondo alcuni di loro le cose non sarebbero giuste per la Pellegrini. Quasi tutti speravano nella vittoria, data molto alta tra i bookmakers, di Federica Pellegrini e di suo marito Matteo. Per buona parte del pubblico sono stati proprio loro i veri protagonisti dell’edizione.

I più belli, i più rispettosi, i più leali, i più coerenti, i più veri, i più empatici, i più tutto

Semplicemente i nostri vincitori di questa edizione #pechinoexpress pic.twitter.com/dhLxnrtoh9 — innamorato (@mil4nobachata) May 11, 2023

NON HANNO VINTO I NOVELLI SPOSI VOI ORA DOVETE PORTAMI IN TERAPIA E PAGARMI LO PSICOLOGO



bravi italo americani ❤️ #pechinoexpress #disagioexpress pic.twitter.com/JB4lLXZHHc — •Susyyyyyyy01 (@lasusyy16) May 11, 2023

questa è stata l'edizione di Federica Pellegrini dall'inizio alla fine e punto #pechinoexpresspic.twitter.com/DesUrEd7e4 — Steph🌻🦋 (@_ritacs_) May 11, 2023

Tra l’altro la partecipazione alla finale dell’ex nuotatrice è stata insicura fino alla fine: Federica Pellegrini infatti, la scorsa settimana si è era infortunata alla caviglia, arrivando al traguardo zoppicando. Tuttavia alla fine il medico ha dato il benestare ed è riuscita comunque a partecipare alla puntata finale. Così, dopo aver fatto una lastra, la Pellegrini ha potuto riscontrare che la caviglia non era rotta ma solo slogata.

