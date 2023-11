“Fai l’amore con Pier Silvio?”. Paolo Bonolis imbarazza la Toffanin. Durante l’ultima puntata di Verissimo, il famoso conduttore ha detto qualcosa che ha lasciato Silvia senza parole, che è stata poi costretta a mettersi le mani di fronte al volto per la vergogna. Ma cosa è successo e perché? Si parlava chiaramente di amore e la padrona di casa di Verissimo ha iniziato ad incalzare Bonolis su alcune domande riguardanti ovviamente Sonia Bruganelli.

A questo punto Paolo Bonolis ha deciso di prendere il toro per le corna e rimandare indietro tutte le domande con grandissima arguzia. Si parlava della nuova stagione di “Ciao Darwin”, che inizierà il prossimo 24 novembre. Per l’occasione, oltre che a Bonolis, ci sarà anche il solito e divertente Luca Laurenti. “Sono un tossicodipendente di Laurenti, ci siamo separati solo un anno, quando io lavoravo in Rai e lui stava a Buona Domenica”, ha detto Bonolis.





Poi si è passata all’argomento Sonia e Bonolis he detto: “La versione l’ha detta Sonia, ci sono cose che cambiano e cose che permangono. Su quelle che cambiano ci si adatta. Abbiamo trovato un nuovo equilibrio? Sì, finché uno dei due non cade. Io sto sempre con lei, non mi muovo da là”. La Toffanin allora dice: “Io tifo per voi”. Paolo Bonolis allora replica: “Ma guarda che non succede niente, sono state prese in considerazione delle cose e basta”.

“Si dice che l’anima è un conto e il corpo un altro, però pure il corpo…”. “In che senso?”, chiede Silvia Toffanin. Paolo Bonolis allora decide di spiegarglielo con un disegnino per bambini: “Tu fai ancora l’amore con tuo marito?”. A questo punto Silvia si copre il viso tra le mani, per poi rispondere “sì”, con una risatina che neanche nei primi del ‘900. “E vedi, c’è pure il corpo, no?”, ha quindi detto Bonolis.

“Come chiudiamo questo argomento?”, chiede la padrona di casa. “Cambiandolo”. “L’importante è che tu stia bene”, ha poi detto la Toffanin. E di nuovo il grande Bonolis: “Ma io sto bene, e che sei, un medico di famiglia? Sto bene. Preferivi che accusassi il colpo?”. “Preferivo che fosse tutto come prima”, dice la Toffanin. Serafico Paolo Bonolis: “Ma guarda che è meglio che sia cambiato il rapporto perché prima evidentemente le cose non andavano bene”.

