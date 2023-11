Selvaggia Lucarelli choc in diretta: “Vi ho visto che pomiciavate”. Momento di grande euforia a Ballando con le Stelle, dove Selvaggia Lucarelli ha fatto impazzire tutti per una sua sezione a dir poco sopra le righe. Il contesto è semplice: il ballo di Rossella Erra. La famosa giudice popolare è stata la “ballerina per una notte” nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. La stessa ha quindi ballato col suo partner Simone Di Pasquale ed è stata accolta con grande passione dal pubblico e dai giudici.

Ma non è stata una serata serena per Selvaggia Lucarelli che ha però avuto un triste battibecco con Teo Mammuccari. Ma cosa è successo e perché Selvaggia Lucarelli se l’è presa così tanto? Alla fine dell’esibizione tra Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, l’uomo ha preso la parola e ha detto: “Ieri sera Selvaggia mi ha chiamato e mi ha detto quando ci vedevamo. Gli ho detto ‘solo amici’. Quando si lascerà con il fidanzato, secondo me tra pochissimo, mi chiamerà”.





E Selvaggia ci va giù pesante: “Teo, mi fai tenerezza stasera…”. Mammucari allora stizzito risponde: “Mi fai tenerezza tu, mi pari un albero di Natale per come sei vestita”. A questo punto la Lucarelli ci resta male, almeno sembra e per la prima volta nella storia rimane in silenzio, ferita. “Milly, non mi fa parlare”, dice allora la giudice. E ancora: “Non parlo, pensavo che ci fossero dei presupposti di leggerezza, ma non ci sono, c’è un’aria troppo pesante. Milly, ogni monosillabo che dico vengo interrotta. Mi arrendo”, dice con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione.

“Ma chi se ne frega”, dice allora Mammucari. “Ma basta parlare”, il sussurro della Lucarelli. Teo è esploso: “Io parlo quando ne ho voglia”. Gli altri giudici allora: “Eh no, così no Teo”. Mammucari allora corregge il tiro: “Scusa, allora ho sbagliato, davvero. Mi scuso pubblicamente con Selvaggia, riconosco l’errore, lo faccio di cuore. Stasera ho davvero avuto dei pregiudizi”.

Su Rossella Erra invece è stata dolcissima e le ha detto, indossando un boa rosa: “Siete bellissimi! Mi avete fatto sognare, sognare! Viva l’amore, viva l’amore! Vi ho visto dietro le quinte che pomiciavate, vi ho visto. Siete bellissimi! Vi amo, io vi amo. Belli, belli, belli! Simone tu sei un bocconcino!”. La Erra allora replica divertita: “Selvaggia sei il mio orgoglio, sono molto fiera di te. Hai imparato qualcosa da me“.

