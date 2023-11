“Non ho più voglia, basta”. Il concorrente di Ballando vuole lasciare? Un appello accorato al programma di Milly Carlucci, in onda il sabato sera su Rai 1. Se ne è parlato lungamente a Domenica In, dove zia Mara Venier ha ospitato uno dei protagonisti di questa magnifica avventura. Bella e divertente per il pubblico, ma forse un po’ meno per i diretti interessati che, a loro dire, sono sempre in mezzo a polemiche (molte volte delle quali create da loro).

Ne ha parlato a Domenica In uno dei diamanti di questa edizione di Ballando con le Stelle, Teo Mammucari che però alla fine ha fatto una rivelazione a dir poco sconvolgente per tutti i fan del programma. Chiaramente l’uomo ha parlato in modo positivo del suo percorso a Ballando ma c’è stato anche un momento in cui ha anche dato libero sfogo a qualche perplessità. Si parlava chiaramente della rissa sfiorata con Antonio Caprarica. Teo ha detto quindi: “Con gli altri si è creato un bellissimo rapporto. Ridiamo e scherziamo. Un cosa tra me e lui”.





E ancora Mammucari: “Lui si è arrabbiato perché non sa che tra attor si dice così. Il pubblico si diverte e Caprarica pure. Io gli ho dato luce. Ma hai visto come balla? Sta andando in finale. Lui è un uomo simpatico, carino e intelligente”. Poi Teo Mammucari ha detto di essersi stancato di essere attaccato in continuazione dai giudici: “Allora ho detto: ‘Sai che c’è?”.

E ancora: “Questa è la vostra cosa, va bene, chiedo scusa’. Però io, adesso, dalla prossima puntata, diventerò Lorenzo Tano, che è un ragazzo che adoro, che è giovane, è educato. Io entrerò e farò Lorenzo Tano. (…) Non ce la faccio, non mi diverto più. (…) Cerco di dare un contributo al programma e c’è un attacco continuo, dopo un po’ mi passa”.

Teo Mammucari a #DomenicaIn: "Dalla prossima puntata di #BallandoConLeStelle io diventerò Lorenzo Tano". pic.twitter.com/TlfAhojjtR — Roberto Mallò (@robymallo) November 19, 2023

Infine Mammucari: “Sono arrivato a un punto dove, sinceramente, è faticoso. (…) Se il programma prevede che le cose devono sempre andare sulle litigate, io non c’ho più voglia“. Insomma, sembra una chiara critica anche alla conduzione del programma da parte di Milly Carlucci, come se la padrona di casa non sapesse tenere a bada i suoi. Ma è proprio così? Oppure alla Carlucci tutto questo clamore fa solo che piacere. Proprio così.

