“Pessima figura”. Giulia Cecchettin, critiche a Milly Carlucci e Ballando con le stelle dopo la puntata di ieri

Giulia Cecchettin, critiche a Ballando con le stelle e Milly Carlucci dopo la puntata di ieri. Puntata che ha decretato l’uscita di Rosanna Lambertucci, con tanto di critiche ai giudici per alcune votazioni secondo il pubblico molto discutibili, e che ha visto al centro uno scontro feroce tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli. Selvaggia che non ha digerito le parole del comico e comico che ha fatto davvero poco ridere. Non solo per questi episodi la puntata di ieri è stata oggetto di critiche.

Anche per qualcosa che è successo dopo, quando Ivan Zazzaroni ha ricordato Giulia Cecchettin, la ragazza trovata morte ieri pomeriggio uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Dice Zazzaroni: “Scusatemi, ma ho veramente il batticuore. Sono vicino, come tutti voi, al papà di Giulia. Non servirà a nulla, non serve a nulla e non gli allevierà il dolore. Come tutti, abbiamo vissuto un’angoscia terribile”.





Ballando, Milly Carlucci: critiche per il ricordo tardivo di Giulia Cecchettin

E ancora: “Immagino sia terribile anche per i genitori di lui, però, le cose normali, tragedie come queste, colpiscono molto più di altre. Non c’è una gerarchia delle tragedie, ma questa storia mi ha ferito come padre, come uomo, più di ogni altra cosa”. A far storcere il naso al pubblico il fatto che il ricordo sia arrivato a tarda serata.

E che solo a quel punto Milly Carlucci abbia deciso di intervenire: “Non conta nulla perché il dolore delle famiglie rimane e le nostre parole servono davvero a poco, ma è giusto per dire che anche noi siamo esseri umani e soffriamo alla stessa maniera”. Spiega Blogtivvu.it come: “Tuttavia, sul social X (ex Twitter), non sono mancate le critiche”.

Milly nemmeno 1 pensiero per quello che è successo. Troppo impegnata a dirottare le isterie della giuria e spargere sorrisi falsi. Solo Zazzaroni a ricordare 1 pensiero alla famiglia di Giulia all’una di notte. Pessima! #BallandoConLeStelle — lauragi (@twitlalla) November 19, 2023

“Proprio sull’assenza di un pensiero alla ragazza uccisa, in apertura di trasmissione. Critiche rivolte in particolare alla padrona di casa di Ballando con le Stelle: Ci voleva Zazzaroni per ricordare Giulia? La Carlucci un po’ imbarazzante stasera, non ha speso mezza parola #BallandoConLeStelle”.