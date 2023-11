Ballando con le stelle, il concorrente furioso contro la giuria. Il programma di successo di Milly Carlucci prosegue la sua corsa verso la serata conclusiva, quella che decreterà il nome del vincitore indiscusso dell’attuale edizione. Ma nell’attesa di scoprirlo, i colpi di scena si susseguono e alzano la temperatura in studio. In particolar modo, nel corso dell’ultima messa in onda del programma, un concorrente ha avuto qualcosa da sottolineare ai giurati. La replica a tono è stata inevitabile.

Giovanni Terzi contro Guillermo Mariotto, il botta e risposta davanti alle telecamere. Il concorrente prova a mettere chiarezza in seguito a quanto affermato sulla propria vita privata da Guillermo Mariotto nel corso di un’altra trasmissione: “Se stai malato così perché venire a Ballando a paventare la malattia?”, sono state le parole del giurato davanti alle quali il concorrente ha replicato in puntata.

“Non riesco a capire perché questa giuria non mi voglia. Sono un corpo estraneo da espellere, un uomo gentile e mite”, afferma il concorrente. E ancora: “La gentilezza viene fraintesa come mancanza di carattere, parlare in maniera educata nel programma più inclusivo che ci sia, capisco che possa mettere in confusione le persone”.

Giovanni Terzi ha provato a chiarire ulteriormente la propria posizione una volta per tutte: “Finché starò qui sosterrò il messaggio della ricerca scientifica. So che è il messaggio che anche tu vuoi dare, ti recupero io Mariotto non ti preoccupare“. Riferimento più che esplicito dunque al giurato. Poi l’esibizione sulle note del brano “Perdere l’amore”. E dopo l’esibizione è successo ancora di tutto. “Hai fatto una cavolata”, ha detto il concorrente a Mariotto che ha provato a riportare il discorso sul ballo. “Non è che poi nelle altre trasmissioni vai e non parli di ballo?”, ha punzecchiato Giovanni Terzi.

Non ricevendo alcuna risposta dal giurato, Terzi ha proseguito: “Non riesco a pensare che tu pensi le cose che hai detto in trasmissione, è impossibile”. A questo punto ha detto la sua Carolyn Smith, prendendo le difese del concorrente: “Io porto rispetto per tutti quanti, ma stai facendo qualcosa di un pochettino infelice. Sono anni che sto cercando di aiutare le persone con le malattie, non toccare questo tasto perché divento veramente maleducata”. Dalla parte di Mariotto, invece, Alberto Matano: “Conoscendo Guillermo penso sia stata un’uscita infelice, non penso che quello che ha detto rappresenti la sua persona”.