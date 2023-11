“Due nuovi ballerini”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci rilancia: l’annuncio ufficiale

Una cosa è certa, Milly Carlucci dovrà fare appello a tutte le sue energie per raffreddare il clima a Ballando con le stelle. La lite tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari lascerà infatti delle scorie pesantissime. Ancora di più dopo che ieri il giornalista ha svelato il motivo dello scontro ed il fatto che tra i due sia sceso il gelo. Raccontava ai microfoni di Davide Maggio Caprarica come: “Quando lui è rientrato nella sala facendo finta di niente, io gli dico: ‘tu adesso ti devi scusare pubblicamente per le espressioni da maleducato che hai adoperato’”.

“E lui: ‘ma io non ho detto niente, in fin dei conti tu hai detto che mi davi delle bastonate’. ‘No, io ti avevo detto semplicemente che se continuavi a chiamarmi tronco di legno, i tronchi alla fine si trasformano in bastoni in molti casi’”. E ha continuato spiegando: “Ho detto questo, non che gli avrei dato una bastonata. E lui: ‘Ma io no, perchè tu… i giudici ti favoriscono’. ‘I giudici mi favoriscono? Sei fuori di testa veramente, allora. Veramente sei un caso serio’”.





Ballando, Simone Di Pasquale e Rossella Erra ballerini d’eccezione

“E gli dico che queste non sono delle battute ma delle trovate da comico di terza fila. Questo è stato il tenore, dopodiché gli altri si sono allarmati e la mia ballerina mi ha detto ‘lascia perdere’, la sua gli ha detto ‘lascia perdere’, e ci siamo dati le spalle. Buonanotte e fine”. Insomma, una situazione esplosiva. A calmarla potrebbero riuscirci due nuovi ballerini.

Uno è Simone Di Pasquale, la seconda è Rossella Erra. Secondo quanto riportato da Davide Maggio “pare infatti che i due ballerini per una notte saranno proprio loro e vogliano stupire la giuria con una performance pronta a lasciare il segno. Chissà cosa avranno in mente questa volta. Peraltro più volte Rossella Erra è stata invitata a mettersi in gioco sulla pista da ballo e il momento potrebbe essere arrivato”.

Lui ex maestro dello storico dance show e ora commentatore, lei voce del popolo da ormai diversi anni. Se l’indiscrezione sarà confermata lo sapremo solo sabato sera. Intanto sale l’attesa per una puntata che si annuncia a dir poco infuocata.