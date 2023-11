Grande Fratello, Ciro Petrone ne è sicuro: qualcosa nella rottura tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi non torna. Lo ha detto con il suo solito sorrido guascone al diretto interessato, smontando punto per punto quello che è successo durante la puntata di lunedì scorso, 13 novembre. Per chi si fosse perso l’ultimo appuntamento ecco un breve riassunto. Giuseppe Garibaldi aveva prima parlato dei continui scontri tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri: “Da che parte sto? Non c’è nessuna parte”, aveva detto.

“Io voglio bene ad Anita e rispetto il suo pensiero anche se non lo condivido. Lo accetto e le voglio bene ancora di più. Se tengo di più a Beatrice o alla casa? Tengo di più a Beatrice, però io riesco a integrarmi bene nella casa”. Quindi aveva spiegato la ragione dietro la rottura con l’attrice. Ragione che ha messo d’accordo parte dei fan.





Grande Fratello, Ciro non crede alla rottura tra Garibaldi e Beatrice

Spiegava Giuseppe: “Perché scegliendo di stare con Beatrice mi sono perso. Sono entrato con l’intento di divertirmi e fare divertire. Dal momento in cui mi sono messo con Beatrice, il mio divertimento, il mio fare scherzi, ballare con le altre, si è adattato al nostro sentimento. Io questi momenti di crisi nella mia vita, a trent’anni non li ho mai avuti”.

E ancora: “”Io in questi tre giorni ho litigato con Beatrice. Sapevo che quando ho iniziato la storia con lei ci sarebbero state delle difficoltà che dovevano essere affrontate. C’è un sentimento con lei e la voglia di stare con lei, ma visti i continui litigi, lo stare male, stanotte ho pensato che devo mettere un punto a tutto. Sì, voglio mettere un punto a questa storia. Non vanno bene i continui litigi. Come reagirà Massimiliano Varrese? Sarà più contento”.

Parole che sembravano inequivocabili per tutti, non per Ciro Petrone che ha raccontato di essere sicuro: “che quello che hai fatto non è quello che volevi. Tu non vuoi chiudere con lei, io lo so”. Come dire, prendi in giro tutti ma non me.