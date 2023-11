Sono finite le speranze di trovare in vita Francesca Antonacci, scomparsa lo scorso 7 novembre dalla sua abitazione di Novoli, in via Allori. Per le ricerche, attivate fin da subito dai familiari, erano stati impiegati anche i cani molecolari. Del suo caso si era interessato anche la trasmissione di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto?. La prefettura, dopo la denuncia dei familiari stamani, aveva attivato il piano per le ricerche.

Si leggeva: “L’anziana, è alta 150-155 cm e pesa 38 chili. Ha difficoltà nella deambulazione, al momento della scomparsa indossava un foulard maculato di colore marrone e nero, un maglioncino rosso con sopra una felpa blu, i pantaloni verdi del pigiama e le ciabatte di colore turchese”. Purtroppo le ricerche sono finite nel modo più tragico.





Firenze, scomparsa da giorni: trovata morta Francesca Antonacci

Il ritrovamento del corpo da parte della polizia è avvenuto nelle prime ore di questa mattina. Sul posto anche la scientifica. La dinamica dell’evento sarebbe chiara e per questo la procura non avrebbe disposto l’esame autoptico. Secondo quanto appreso, sarebbe deceduta a seguito di un urto contro un treno. Il cadavere è stato trovato intorno nei pressi della ferrovia nella zona di Peretola alla periferia nord di Firenze, vicino ai binari ferroviaria all’altezza di un sottopasso.

Il ritrovamento del cadavere ha avuto pesanti ripercussioni. La circolazione ferroviaria, in seguito al rinvenimento e per consentire gli accertamenti delle forze dell’ordine, è stata interrotta temporaneamente tra le stazioni di Firenze Rifredi e Firenze Cascine e sulle linee Firenze-Livorno via Empoli ed anche Firenze-Siena.

Il traffico sui binari è tornato regolare dopo le 9,30. Trenitalia ha reso noto che i treni Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 35 minuti, subito cancellazioni o limitazioni di percorso. Da capire come sia stato possibile che per giorni nessuno si sia accorto del cadavere della donna.