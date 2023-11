Selvaggia Lucarelli in lacrime dopo l’attacco di Teo Mammucari. Attimi di tensione altissima a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 il sabato sera. In una settimana in cui l’attenzione è decisamente focalizzata sulla violenza di genere, non solo fisica ma anche verbale, Teo Mammucari, decide di attaccare la giudice e di prevaricarla con la voce. Un fatto che chiaramente divide il pubblico e se da una parte molti definiscono il suo modo “congruo” con la solita aggressività e cattiveria della Lucarelli, tanti altri decidono di scagliarsi contro il comico e puntare il dito.

>> “Devo dirvi una cosa su Giulia”. Tu si que vales, il terribile annuncio di Luciana Littizzetto scuote il pubblico

Ma cosa è successo e perché Selvaggia Lucarelli se l’è presa così tanto? Alla fine dell’esibizione tra Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Teo ha preso la parole e ha detto: “Ieri sera Selvaggia mi ha chiamato e mi ha detto quando ci vedevamo. Gli ho detto ‘solo amici’. Quando si lascerà con il fidanzato, secondo me tra pochissimo, mi chiamerà”.





Selvaggia Lucarelli in lacrime dopo l’attacco di Teo Mammucari

Fabio Canino allora risponde: “Teo, ti ho trovato distaccato, sembravate padre e figlia”. Il comico risponde: “Ma certo, il tema di Avrai di Baglioni è quello”. Canino allora dice: “Non mi sono spiegato, intendevo che la canzone è quella, ma voi non c’entravate nulla”. E Selvaggia Lucarelli ci va giù pesante: “Teo, mi fai tenerezza stasera…”. Mammucari allora stizzito risponde: “Mi fai tenerezza tu, mi pari un albero di Natale per come sei vestita”.

Tensione tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari 🔥 #ballandoconlestelle pic.twitter.com/inJLAvsUf2 — trashtvstellare (@tvstellare) November 18, 2023

A questo punto la Lucarelli ci resta male, almeno sembra e per la prima volta nella storia rimane in silenzio, ferita. “Milly, non mi fa parlare”, dice allora la giudice. E ancora: “Non parlo, pensavo che ci fossero dei presupposti di leggerezza, ma non ci sono, c’è un’aria troppo pesante. Milly, ogni monosillabo che dico vengo interrotta. Mi arrendo”, dice con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione.

teo mammuccari simpatico come il latte scaduto. se vi fa ridere la sua aggressività, il suo egocentrismo e la sua prepotenza andate a farvi curare #BallandoConLeStelle — defel🕊️ (@hershelshat) November 11, 2023

Non sa tenere testa a #TeoMammuccari e dunque preferisce tacere 😂 Ridicola, povera vittima. Ha ragione Mammuccari come sempre, finalmente qualcuno che le dice la verità senza aver paura di farla stare zitta. #BallandoConLeStelle — Claudia Cabrini (@Claudia_Cabrini) November 18, 2023

“Ma chi se ne frega”, dice allora Mammucari. “Ma basta parlare”, il sussurro della Lucarelli. Teo è esploso: “Io parlo quando ne ho voglia”. Gli altri giudici allora: “Eh no, così no Teo”. Mammucari allora corregge il tiro: “Scusa, allora ho sbagliato, davvero. Mi scuso pubblicamente con Selvaggia Lucarelli, riconosco l’errore, lo faccio di cuore. Stasera ho davvero avuto dei pregiudizi”.

Leggi anche: “Disgustoso, vergogna”. Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto choc su Giovanni Terzi