Notizia choc per il programma di successo, fuori dal tavolo dei giurati. Di puntata in puntata non sono di certo mancate le occasioni per assistere a stravolgimenti e continui botta e risposta tra il giurato e i colleghi. Un carattere che non passa inosservato, quello del famosissimo, e che spesso lo porta a dividere in due anche l’opinione del pubblico italiano. Insomma, per il vip e cantante la situazione potrebbe non volgere al meglio e questa volta le conseguenze potrebbero essere drastiche.

Morgan fuori da X-Factor, cosa è successo. L’ex Bluvertigo lascia la trasmissione prima del previsto, questa la notizia che attirerebbe l’attenzione di fan della trasmissione e che porrebbe anche i vertici televisivi a discutere nel dettaglio la faccenda. Non sempre il giurato della tramissione ha avuto uscite del tutto felici, motivo per cui la sua presenza è spiccatamente divisoria.

Morgan fuori da X-Factor, cosa è successo. L’ex Bluvertigo a serio rischio “licenziamento”

In particolar modo, a essere spesso protagonista di accesi dibattiti con l’ex Bluvertigo, la collega di giuria Ambra Angiolini, con cui anche nel corso dell’ultima puntata sembra aver avuto un confronto culminato anche con l’uscita di scena momentanea dallo studio. Per non parlare dell’espressione “troppo depresso” rivolta a Fedez o delle ‘pizzicate’ rivolte alla padrona di casa Francesca Michielin, passando anche ai botta e risposta con Dargen D’Amico.

Insomma, chi più ne ha più ne metta, Morgan sembra non voler risparmiare nessuno, peccato solo però per le conseguenze. L’indiscrezione sull’addio al programma di Morgan è stata messa in circolo dopo un articolo di Claudia Rossi su il Fatto Quotidiano Magazine che tira in ballo persino la possibilità di un “licenziamento”. I vertici potrebbero essere ‘stanchi’ di doversi sempre trovare a chiudere un occhio sugli atteggiamenti del cantante.

Tutti infatti ricorderanno quando nel corso di un’intervista per Fanpage.it., Morgan ha parlato del programma riferendosi già al tempo passato: “Io sono andato lì per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era. È stato molto chiaro che il motivo per cui non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti, dei discorsi sulla musica”. Che scivolone, ma al tempo gli autori lasciarono scivolar via la questione.