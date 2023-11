Niente da fare, quando di mezzo c’è Morgan allora c’è sempre da aspettarsi qualcosa. Genio assoluto della musica ma umanissimo quando si tratta di perdere il controllo, Morgan ha dato spettacolo ieri sera durante la puntata di XFactor, lasciando il programma per protesta dopo una lite furiosa con Ambra Angiolini in cui sono volate parole grosse. I fan di Morgan fanno quadrato intorno al proprio idolo.

Scrive un fan: “Totalmente dalla tua parte. Questo eccesso di politically correct per cui non si può più utilizzare l’ironia mi ha stancata. Inoltre nessuno si fa scrupoli ad offenderti o a darti del drogato e in quel caso è tutto lecito. Ieri sei stato sincero come sempre e come sempre ne hai pagato il prezzo. Fanno passare te per cattivo e poi i due piccoli fiammiferai utilizzano la vendetta”.





X Factor, lite tra Ambra Angiolini e Morgan

“Sei stato provocato per tutta la serata e ad un certo punto hai reagito da essere umano”. Cos’ è successo? Dopo l’esibizione di una cantante del team Ambra Morgan ha detto: “È mancato qualcosa. Tu volevi fare una cosa che non ti usciva. In cui volevi dare una cosa di pancia e ti veniva solo di gola. Non sei riuscita ad andare dove volevi con l’emissione vocale”.

Ambra Angiolini ha cercato di intervenire, ma Marco le ha fatto capire di rispettare il suo turno. “Io non posso ma tu sì? Me l’hai insegnato tu che si interrompe”, ha detto Ambra. Parole che hanno fatto scaldare il clima con Morgan che ha preso la palla al balzo per pungere: “Ambra…excusatio non petita accusatio manifesta”.

Tutto finito? No. Poco prima dell’esibizione degli Stunt Pilots e durante, Morgan e Ambra hanno avuto un acceso diverbi. Non si capisce bene il contenuto purtroppo, ma è chiaro siano di vedute differenti e a un certo punto Castoldi su tutte le furie ha lasciato la postazione e ha mandato a quel paese la Angiolini. “Incredibile, hai dei colleghi imbarazzanti , questo programma è imbarazzante, hanno eliminato un gruppo di ragazzi talentosi solo per vendicarsi contro di te”, scrive una fan.