Grande Fratello, le novità più grosse dell’ultima puntata andata in onda sono state sicuramente l’uscita di scena di Giampiero Mughini e l’ingresso di Perla Vatiero. L’ex (o forse non più ex) di Mirko Brunetti ha finalmente varcato la porta rossa, dopo un breve stop dovuto al Covid. Sulla carta il concorrente non avrebbe dovuto sapere nulla di questo nuovo arrivo, ma molti credono che l’avesse capito da giorni. Fatto sta che ora tutti gli occhi sono puntati sugli ex Temptation Island.

Ovviamente e forse più di tutti anche quelli di Greta Rossetti, che è l’attuale compagna di Mirko. Anche lei nelle scorse settimane era entrata nella Casa, ma solo per sorprendere il fidanzato e ‘bacchettare’ Angelica Baraldi che si stava avvicinando un po’ troppo a lui. Il ‘sentiment’ del pubblico è questo: presto anche lei diventerà una nuova concorrente, ma per ora si deve accontentare di commentare da casa sua cosa succede nella Casa.

Greta Rossetti contro gli autori del GF

E ovviamente non è tardata ad arrivare la sua reazione all’ingresso di Perla. Greta ha parlato con i suoi follower a mezzo Instagram e, sorpresa, ha attaccato gli autori del reality, colpevoli a suo dire di censurarla. “È inutile che mi dite che non dò supporto a Mirko! Ragazzi, io l’ho postato, ho fatto le interviste, ho fatto il video, ho fatto mille storie dove facevo vedere il mio conforto e la mia felicità e il mio essere orgoglioso di lui”, ha esordito nelle Storie.

“Se non glielo fanno vedere loro non è colpa mia. Io ho fatto l’intervista video, l’intervista scritta, ho fatto mille storie.. Se loro non lo fanno vedere io cosa ci posso fare? Io più di questo non so che fare! Io sono a casa!”. E ancora: “Se questi feedback non glieli mostrano che posso farci.. Non sto facendo nessun tipo di gioco, non sto giocando. Quello che potevo fare l’ho fatto. Se loro non lo fanno vedere non è colpa mia. Non posso farci niente, non c’entro, non prendetevela con me”.

Vero è che nel corso dell’ultima puntata, quella appunto dell’entrata in scena di Perla nel cast del GF, sono stati mostrati diversi stralci dell’intervista che l’ex di Mirko ha rilasciato al settimanale Chi omettendo però tutte le parti relative a quella di Greta. Ma come detto, con molta probabilità sarà lei una delle prossime concorrenti del Grande Fratello.