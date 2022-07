“Torna lei!”. Tu si que vales, l’annuncio ufficiale spiazza: nessuno ci avrebbe scommesso

Tu si que vales, confermata Giulia Stabile. Più che di conferma per la ballerina di Amici 21 è forse meglio parlare di ritorno visto che la sua presenza sembrava impossibile in questa nuova stagione. Il rinnovo di Giulia non è gossip ma certezza. Negli studi Mediaset di Roma sono partite infatti le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales alle quali ha partecipato anche lei in coppia con Belén Rodriguez. Belen con la quale sembra trovarsi benissimo. Ieri si sono tenute le riprese della seconda puntata del programma e sono state proprio queste ultime due ad attirare tutti i riflettori, sfidandosi a colpi di stile tra maxi scollature e spacchi vertiginosi.



Una carriera lanciatissima quella di Giulia dopo che ieri il fidanzato Sangiovanni aveva spiegato al Corriere della Sera quanto fosse complicata la loro storia. “Giulia mi dà tanto, mi fa stare bene, mi vuole molto bene: è bello essere voluti bene ed è bello anche ricambiare il bene quando te ne vogliono così tanto. Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici, ma cerchiamo di viverci la nostra relazione”.





Tu si que vales, torna l’ex Amici 21 Giulia Stabile



“Come se fossimo due ragazzi che non fanno questo mestiere e che vogliono solo volersi bene e aiutarsi reciprocamente”. Giulia, oltre che per il suo talento, è diventata un simbolo nella lotta contro il bullismo con il quale lei stessa si è confrontata. “Alle medie i miei compagni mi hanno distrutta. Hanno rovinato tutta la mia autostima”. (Leggi anche “Il momento è arrivato”. Amici 21, Luigi Strangis lo annuncia sui social: via a una nuova storia)



Ero logorroica, ridevo e sorridevo sempre, ma ero tanto insicura – ha rivelato Giulia Stabile al settimanale Grazia – Come se fossi stata sbagliata io e non loro. In quegli anni, se ti dicono che hai un puntino rosso in fronte, anche se non è vero, ma te lo dicono tutti, ad un certo punto di credi anche tu”. Cattiverie che hanno spinto alle lacrime più volte Giulia Stabile.



“Le bulle mi dicevano che era inutile che facessi danza tanto non sarei mai diventata nessuno. Avevo più difficoltà rispetto agli altri, o almeno mi sentivo così. Anche se a volte avevo la risposta giusta in classe non parlavo. Mi sentivo giudicata. Avevo un po’ di peluria sul viso e i denti storti. Ero una bimba particolare, e lo sono tuttora, ma quella ‘diversità’ veniva vista in modo negativo. Mi dicevano cose brutte. Per la mia risata ed il mio modo di fare stravagante.”.

