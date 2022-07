Sono davvero tanti i talenti lanciati da Maria De Filippi attraverso la scuola di Amici. Da Stefano De Martino a Emma Marrone passando per Alessandra Amoroso, Marco Carta, Elena D’Amario: sono solo alcuni che hanno mosso i primi passi all’interno dello show di Maria De Filippi. Evidentemente la conduttrice ci ha visto giusto: ha notato in loro delle qualità che hanno permesso loro di affermarsi nel mondo dello spettacolo e della tv.

È il caso anche di Giulia Stabile, uno dei frutti più recenti di Amici. Si è aggiudicata la ventesima stagione del talent battendo in finale il suo fidanzato (che ha conosciuto nella scuola) Sangiovanni. La giovane allieva, approdata alla trasmissione di Maria De Filippi, si è presentata come ballerina, ottenendo fin da subito l’approvazione di Veronica Peparini. Non è tardata poi ad arrivare la reazione di Lorella Cuccarini e, infine, quella dell’integerrima maestra Alessandra Celentano.





Giulia Stabile foto da piccola, si mostra così sui social

Giulia Stabile è stata la prima ballerina donna a conquistare il primo posto ad Amici. Maria De Filippi l’ha presa sotto la sua ala protettiva, tanto da portarla con sé anche a Tu si que vales. Dopo l’esperienza nel talent, dove ha iniziato una relazione con Sangiovanni, la giovane si è reinventata anche come conduttrice, curando su Witty Tv Fai un gavettone e Intervista Stabile. Nel 2022 ha inoltre debuttato come doppiatrice per il film d’animazione Il mostro dei mari.

Di recente Giulia Stabile ha festeggiato 20 anni. Ha festeggiato con i suoi amici più stretti, con Sangiovanni e al compleanno erano presenti alcuni volti noti dei programmi di Maria De Filippi. La ragazza vestita di bianco e con il suo inconfondibile sorriso ha soffiato le candeline della sua torta insieme al suo fidanzato che le ha rivolto una dolce dedica, definendola la sua “Bestie”. Erano presenti, alla festa, anche Rudy Zerbi che ha dedicato a Giulia Stabile ben due post di auguri su Instagram e Raffaella Mennoia, l’autrice televisiva braccio destro di Maria De Filippi e social media manager della Stabile che non ha mai nascosto la sua vicinanza con la giovane artista.

Negli ultimi giorni Giulia Stabile ha pubblicato tra le Instagram Stories una foto da bambina: una piccola Giulia Stabile al mare che guarda fisso l’obiettivo. Nella foto sembra avere un’espressione perplessa, tutto il contrario di come oggi la conosce il pubblico. Il suo sorriso è contagioso e, sin da quando è approdata ad Amici, è stato il suo marchio distintivo. Giulia Stabile è una degli ultimi talenti lanciati da Maria De Filippi: anche in questa occasione la conduttrice ci ha visto giusto.

