“Io e lui, la stessa cosa”. Giulia Stabile, il gesto con il collega è una bella conferma per il pubblico

Per Giulia Stabile la vittoria ad Amici è stata la porta di ingresso verso la celebrità. Dopo un’estate travolta dal gossip, con le voci che si rincorrevano sugli sviluppi della sua storia con Sangiovanni, la ballerina è tornata al lavoro. In tv l’abbiamo già vista nella prima puntata, quella andata in onda domenica 19 settembre, di Amici. E a Tu si que vales dove ha incantato tutti dopo la recitazione del ballerino 32enne francese Sadeck.

“Sadeck, mi piacerebbe che ti conoscesse una ragazza che ha 19 anni”, riferisce la De Filippi al danzatore.

Maria guarda dietro le quinte e chiama in pista Giulia Stabile. In studio è subito standing ovation. “Lei ride sempre, ma quando balla sa ballare…”, spiega la De Filippi al francese. Giulia, manco a dirlo ride, e attende di sapere cosa sta architettando. Poi Maria dice: “Faccio mandare la musica che lui balla, tu provi a ballare con lui”. Giulia Stabile e Sadeck si parlano giusto qualche secondo, con il coreografo che dà due dritte alla giovane.



Inizia la danza, Giulia Stabile è divina. Segue le mosse di Sadeck e il risultato è spettacolare. Finisce la musica e parte la standing ovation per la piccola Giulia Stabile, potenza pura e maestria. Per lei applausi a non finire, come applausi sui social ha incassato la sua scelta di tatuarsi sul costato la scritta “confident”. Il motivo è presto spiegato.







Nella casetta di Amici Giulia Stabile aveva scritto con un gesso sul muro accanto al letto la parola “confident” contornata da una nuvola. E ogni volta che superava uno dei suoi ostacoli cancellava un pezzo di quella nuvoletta. Quando è arrivata alla finale, quella nuvoletta non esisteva più e c’era solo la scritta. Stessa scritta si è fatto tatuare sul braccio Simone Nolasco.

Uno degli amici più stretti di Giulia Stabile nella scuola. Lui l’ha spesso aiutata a superare le sue insicurezze e paure. L’ha spronata a fare sempre meglio e a raggiungere i suoi sogni ed obiettivi. E tra l’altro, per i più romantici, è stato il suo più grande confidente nella storia d’amore (tuttora in corso) tra lei e il cantante Sangiovanni.