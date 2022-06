Luigi Strangis pubblica il primo Ep. Il vincitore di Amici 21 pronto ad iniziare il tour. “È davvero difficile descrivere quello che sto provando. Lentamente sto realizzando tutto quello che è successo e sono ancora molto emozionato. È stata una soddisfazione immensa, ho sentito affetto, calore e spero di ripagare tutto questo con la mia musica. Non smetterò mai di ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto. La vittoria non è mia ma di tutti noi. C’è ancora molta strada da fare ma sono contento di farla insieme a voi”. Aveva detto dopo la vittoria di Amici 21.



Succedeva meno di mese fa ma sembra una vita. Visto che ora Luigi Strangis oggi inizia il suo tour per l’Italia. Nel giorno in cui comincia il giro firmacopie dell’Instore Tour, esce anche il primo Ep di Luigi. S’intitola “Strangis” (“Ho scelto il mio cognome per onorare la mia famiglia”) e contiene 7 tracce, per lo più i singoli che hanno segnato il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi più un inedito e un live. Vanno da “Tienimi stanotte” a “Rumore” passando per “Muro”, “Tondo”, “Partirò da zero”, “Vivo” e “Riflessi (live)”.







Un successo che si annuncia di grandi dimensioni. E dire che c’era chi, come Rita Pavone, non aveva condiviso troppo la sua vittoria. “A parte che non a tutti piace la menta, si può essere degli ottimi performers – esordisce la Pavone nel suo intervento sulla finale di Amici 21 -, ma non avere delle grandi voci. Luigi infatti è un ottimo performer, suona batteria e chitarra e la sua versione di “Pietre” mi è piaciuta molto”.



“Ma la sua voce non mi prende. That’s all Folks”. Talento sì, ma per il primo posto c’era altro da votare. In attesa di quello che sarà, nelle ore scorse Luigi Strangis è stato intervistato dall’ex trionfatrice di Amici: Giulia Stabile. La ballerina ha iniziato chiedendo: “In cosa Luigi è stabile?”. “Sono stabile nel diabete, là per forza devo esserlo” ha risposto. E ancora: “Che rapporto ho con il pubblico? Bello ed è anche amoroso. In otto mesi si è creato qualcosa e ora si raccolgono i frutti di un percorso”.



Tra i pregi si riconosce la razionalità, tra i difetti: “La testardaggine”. Poi ha rivelato: “Non l’ho mai detto a nessuno, da piccolo mi facevano proprio paura le statuette dei santi”. La Stabile ha colto la palla al balzo per snocciolare una battuta spassosa sul suo fidanzato: “Pensa che io ho un santo in casa”.

