Dopo la sosta natalizia torna in tv Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. E tornano anche i protagonisti del programma molto seguito dal pubblico. Ci sono novità anche per quanto riguarda Riccardo Guarnieri, che sta cercando di voltare pagina dopo che la sua ex (Ida Platano) ha lasciato lo studio con Alessandro Vicinanza, il suo nuovo fidanzato. Il cavaliere tarantino ha ripreso la conoscenza di Gloria Nicoletti, ma stanno vivendo questa loro conoscenza tra alti e bassi.

Riccardo Guarnieri è attratto fisicamente dalla dama, ma non vuole darle l’esclusiva per non precludersi altre conoscenze. Gloria ricambia l’attrazione, ma vorrebbe qualcosa in più. La storia tra loro sembrava decollare, salvo un clamoroso ripensamento del cavaliere che ha spiazzato la dama: “Sono scioccata, sinceramente. La decisione di Riccardo è stata un fulmine a ciel sereno. La mattina prima della registrazione mi ha persino mandato un sms per darmi il buongiorno! Avrei preferito non avere questa sorpresa, una telefonata non gli sarebbe costata nulla e mi avrebbe risparmiato una doccia fredda Ma è per questo che ho pianto in studio: mi ha colto alla sprovvista”.

Leggi anche: “Mai più a UeD”. Riccardo Guarnieri, la richiesta del pubblico è esplicita





UeD, Riccardo Guarnieri torna da Gloria Nicoletti

Ora con la ripresa del programma giungono anche le anticipazioni di un ritorno di fiamma tra Riccardo e Gloria. Stando a quanto riporta il blogger Lorenzo Pugnaloni, i due ritrovati conoscenti intimi – reduci dall’interruzione dei loro rapporti per un sentimento della dama non corrisposto da parte del cavaliere – rivelano di essersi rivisti. Il ritorno di fiamma si è registrato nel mezzo delle vacanze natalizie, come rivelano i due protagonisti TV del trono over.

Scendendo nel dettaglio, pare che Gloria Nicoletti e Riccardo Guarnieri abbiano trascorso insieme il Capodanno 2023. Pertanto è possibile che abbiano deciso di darsi una nuova chance. Si sono ritrovati a metà strada tra Taranto e Roma, le città da cui provengono. La dama ci ha tenuto a precisare che fuori ha conosciuto un Riccardo diverso dall’uomo visto in studio. “Fuori è affettuoso e geloso”, avrebbe dichiarato Gloria. Il cavaliere ha ammesso di provare dei sentimenti, ma da parte sua non c’è amore.

Nel frattempo Riccardo Guarnieri ha parlato al magazine di Uomini e Donne raccontando che vorrebbe stupire Gloria Nicoletti, la dama che ha ripreso a frequentare dopo l’uscita dal programma dell’ex Ida. “Mi piacerebbe farle un piccolo regalo, così come mi piacerebbe riceverlo da lei”. Insomma non resta che attendere le prossime puntate per capire quali saranno le evoluzioni del rapporto tra la dama e il cavaliere.