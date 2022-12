Uscita Ida Platano Riccardo Guarnieri continua a monopolizzare Uomini e Donne, il cavaliere tarantino da una parte è difeso dal pubblico, dall’altra chi lo invita a farsi da parte. A spezzare una lancia in suo favore sono soprattutto quei fan che non hanno gradito il messaggio di Maria De Filippi che chiedeva di rimanere in buoni rapporti. Scrive un utente. “Ma che buon rapporto dovrebbero mantenere? Hanno figli? Hanno qualcosa in comune? No, allora via, ognuno per la sua strada”.



“Al massimo si può conservare un buon ricordo. Fine. Assolutamente fuori luogo e stronza Maria de filippi a cercare ancora di manovrare sti due e le loro reazioni al fine di fare audience. Tra l’altro molto irrispettosa nei confronti del nuovo compagno di Ida, che era lì presente, suggerire al vecchio fidanzato di rimanere in buoni rapporti. Pazzesco”.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri scaricato da Gloria Nicoletti



Un capitolo che non sembra del tutto chiuso quello con Ida. Riccardo ha infatti ripreso a frequentare Gloria Nicoletti ma nelle ore scorse hanno discusso a causa dei continui riferimenti che il cavaliere fa all’ex fidanzata Ida lontano dai riflettori. Per un’intera serata, ad esempio, si è lamentato della cena che Ida Platano ha fatto a Napoli con Alessandro Vicinanza e con Armando Incarnato.



“Possibile che parli con una tua ex di un’altra tua ex?”, gli ha domandato Gloria, infastidita, dal fatto che il cavaliere abbia telefonato a Roberta Di Padua per parlare di Ida Platano. Netta la posizione del pubblico. Scrive un’utente: “Che schifo di uomo….si regala alle donne per vendetta, del nulla. Esce dallo studio per far parlare di sé, non amerà mai nessuna donna”.



“Gloria ti prende per il c…, alzati e vattene senza spiegazioni. Dignità, ti comporti cone uno zerbino. Io non lo farei nemmeno parlare”. Nonostante le accuse e la chiusura di Gloria Riccardo ha provato a riconquistarla. Raccontano le anticipazioni di Blasting news come il cavaliere si presenterà sotto casa di Gloria insieme al nipote, sperando di riuscire a riconquistarla. Peccato che la reazione di Gloria non sarà delle migliori: deciderà di non partecipare all’incontro organizzato da Riccardo, rifiutandosi di trascorrere del tempo con lui, nonostante fosse andato sotto casa per vederla.