Tina Cipollari contro Nikita Pelizon al GF Vip 7. È successo tutto durante l’ultima diretta del reality, quella del 9 marzo 2023. In studio Alfonso Signorini chiede il supporto di Giulia Salemi che ha fatto vedere a tutti questo tweet, compresa la diretta interessata. Come ha reagito quindi Nikita? Difficile da dire, ma andiamo con ordine. Durante la puntata, oltre alle varie eliminazioni, squalifiche, ammonimenti e tutto il resto, si è parlato molto di della Pelizon e del suo rapporto con Luca Onestini.

Non è un mistero infatti che la giovane sia completamente persa del modello italiano. Così, mentre nella casa del GF Vip Nikita pelino era costretta a confrontarsi con l’ex di Luca, Ivana Mrazova (adesso fuori), a prendere prepotentemente la scena ci ha pensato proprio l’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari. Molto probabilmente, visto quello che le ha scritto, Tina non deve vedere di buon occhio alcuni atteggiamenti di Nikita e ha deciso di farglielo sapere pubblicamente.

Tina Cipollari contro Nikita Pelizon al GF Vip 7

La Cipollari quindi, sotto ad un post ufficiale del Grande Fratello Vip su Instagram, ha scritto riguardo la giovane: “Non so perché Nikita mi ricorda Gemma. Basta uno sguardo”. A quel punto le telecamere si sono chiaramente fiondate sullo sguardo della Pelizon che non sembra aver gradito la battuta. In tanti però fanno notare che forse Nikita non ha proprio capito il riferimento (forse perché non segue le vicende di Uomini e Donne).

Tuttavia alla giovane è poi uscito un mezzo sorriso come per aver gradito (anche se in molti sono certi che non l’abbia presa affatto bene). In effetti, per chi non lo sapesse, Gemma è l’acerrima nemica di Tina Cipollari. Tra loro, per questioni di copione o meno, c’è sempre molta tensione e in Piazza di qualche occasione sono venute alle mani (spintoni, scherzi ecc).

Insomma, in pratica Tina ha fatto sapere alla vippona di non gradire affatto i suoi comportamenti e che la aspetta qualora volesse intraprendere un percorso a Uomini e Donne, come molti di quei vipponi a fianco a lei hanno fatto. Chissà se mai deciderà di rispondere a tono, Nikita. Ci sarebbe da ridere.

