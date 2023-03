L’ultima puntata del GF Vip 7 ha visto un cambio di rotta clamoroso. La scorsa settimana Pier Silvio Berlusconi è intervenuto bloccando la replica di una puntata del 3 marzo da La5 e la cancellazione dai siti ufficiali di Mediaset Infinity e il Grande Fratello Vip.

Un cambio di rotta dopo le tante scene di volgarità e il linguaggio scurrile utilizzato dai concorrenti. L’annuncio è arrivato la scorsa settimana direttamente da Alfonso Signorini: “Siete stati indecorosi anche nel vestirsi per una prima serata. L’editore dell’azienda, Mediaset, a cui io mi associo, chiede scusa al pubblico a casa che ci guarda perché avete e abbiamo dato un brutto spettacolo nel corso di questo percorso”.

GF Vip 7, Agent Beast: “A rischio autori e produzione”

“Uno spettacolo che non può arrivare nelle case degli italiani di cui siamo ospiti, vogliamo e dobbiamo tornare a essere una televisione garbata e civile. Da questa sera qualsiasi infrazione non sarà più tollerata, ci sarà espulsione immediata. Saremo rigorosissimi, vi ho avvisato, manca poco, sforzatevi”, aveva avvisato il conduttore. Niente da farsi, perché durante l’appuntamento numero 40 Edoardo Donnamaria è stato squalificato e Tavassi ammonito.

Una decisione che però ha fatto storcere il naso a tanti, visti i precedenti, ben più gravi, visti nel corso di questi mesi. Tra i post è spuntato anche quello di Agent Beast, utente che spesso ha rivelato dinamiche nascoste dei reality show. All’interno del GF Vip 7 ci sarebbe un vero caos. Ma non tra i concorrenti, bensì tra autori, produzione e regia del programma, accusati di aver sottovalutato le indicazioni degli psicologi.

“Ci sono stati degli atteggiamenti diciamo aggressivi su Edo D e Daniele e la psicologa aveva più volte dato un segnale d’allarme ma non è stato preso in considerazione”, si legge in un tweet di Agent Beast. “In realtà autori e produzione sono a rischio e hanno insabbiato questi comportamenti non ascoltando le reiterate indicazioni del supporto psicologico. A voi le conclusioni #gfvip. Mia personalissima opinione forse e dico forse si poteva evitare tutto ciò. Che ne pensate?”.

Tantissimi i commenti del pubblico: “Hanno tutti passato il segno. È diventato un tritacarne gestito da sadici mitomani. L’unico modo di riabilitare il #gfvip è cambiare completamente chi c’è dietro. Autori, produzione, conduttore, opinionisti. Tutto. Hanno letteralmente cagato fuori dal vaso. Si è toccato il fondo”, “Hanno tirato troppo la corda”, si legge in risposta al post.