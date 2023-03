Puntata del GF Vip 7 ricca di colpi di scena. La notizia più eclatante è stata dall’inaspettata squalifica di Edoardo Donnamaria. Al concorrente è stata contestata l’ennesima brutta reazione che ha avuto nei confronti della fidanzata Antonella Fiordelisi. Dopo averlo messo in guardia tantissime volte, il GF Vip 7 ha deciso di allontanarlo dalla casa.

“In questi mesi siamo già intervenuti per condannare certi atteggiamenti fuori controllo e anche il vostro linguaggio volgare, le parolacce sono un problema per chi le ascolta. Siamo stati spesso tolleranti, sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello. Le conseguenze sono inevitabili, sei squalificato dal gioco. L’ultima volta che ci siamo visti io ti avevo detto esci se non ce la fai più”, ha detto Alfonso Signorini. Durante la puntata Alfonso Signorini ha ammonito anche Edoardo Tavassi. Durante una partita a biliardo, il concorrente ha rotto una stecca e fatto una imprecazione.

Leggi anche: “Adesso basta, sei squalificato dal gioco”. GF Vip 7, Alfonso Signorini è una furia: l’eliminazione in diretta





GF Vip 7, Nikita, Andrea, Daniele e Giaele in nomination

Per questo motivo il GF Vip 7 ha deciso di ammonirlo. La nuova linea del reality show è durissima e ogni sgarro da parte dei concorrenti sarà punito. Ovviamente spazio anche per la crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, il ricordo della nonna di Edoardo Tavassi, la sorpresa per Milena Miconi. E ancora l’incontro-scontro tra Ivana e Nikita, “ancora ossessionata da Luca Onestini”.

Al GF Vip 7 anche un nuovo addio. Tra i nominati della scorsa settimana il concorrente che ha dovuto abbandonare la casa è stato Davide Donadei. Poi è stato il momento della nomination, che porteranno a una nuova eliminazione e quindi all’addio alla possibilità di vincere la settima edizione del Grande Fratello Vip. Giaele De Donà ha nominato Nikita, Daniele Dal Moro ha nominato Giaele, Alberto De Pisis ha nominato Andrea Maestrelli, Nikita ha nominato Andrea, Micol Incorvaia ha nominato Nikita.

E ancora Andrea ha nominato Nikita, Antonella ha nominato Daniele, Onestini ha nominato Nikita, Milena Miconi ha nominato Nikita, Tavassi ha nominato Nikita, Oriana ha nominato Andrea. In nomination al GF Vip 7 quindi andranno Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro e Giaele De Donà.