Nikita Pelizon, la pesante critica di Sonia Bruganelli. Al GF Vip 7 la modella triestina sta continuando a conquistare il consenso di un vasto pubblico di telespettatori, ma non per questo la gieffina sfugge dall’occhio critico dell’opioniosta, che nel corso della puntata ha sferrato contro di lei un attacco. E ovviamente la questione tira in ballo anche il nome di Luca Onestini.

Sonia Bruganelli contro Nikita Pelizon. Scontro in diretta tv al GF Vip 7 per le questioni di cuore legate della gieffina che pare non sia riuscita a togliersi dalla testa Luca Onestini. Un confronto immancabile tra Nikita e Ivana Mrázova, che ha condotto inevitabilemente a un faccia a faccia anche con il gieffino. Ma l’atteggiamento della nota influencer, questa volta, non sembra passare come autentico. A farlo notare anche Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli contro Nikita Pelizon: la dura critica dell’opinionista del GF Vip 7

Nikita Pelizon non lo ha nascosto: “Sono straconsapevole del fatto che abbiamo avuto tanta chimica, mi piaceva tantissimo il lato bello di lui. Ho l’Onestite e quando torna me la devo gestire. Io mi controllo, so perfettamente che la storia tra di loro non sia finita, si vede che c’è qualcosa ancora, cerco di soffrire in silenzio, ogni tanto gli parlo, gli chiedo come sta”. Sentimenti che nonostante il rifiuto di Luca, non sembrano essersi quietati e che vanno incontro all’analisi di chi non è strettamente implicato nello stesso coinvolgimento emotivo e sentimentale.

“Io ho paura a guardarla, trovo assurdo che dopo tutto questo tempo dica e inventi cose che non ci sono. Non capisco” è stata la replica di Luca Onestini che ancora una volta è rimasto spiazzato dalla pubblica esternazione di interesse da parte della gieffina. Inevitabile anche la replica di Ivana Mrazova, chiamnatta a rispondere al faccia a faccia con la ‘pretendente’: “Quello che mi ha infastidito è che nel periodo in cui ci sono stata io non hai parlato di Luca, l’hai fatto dopo che sono uscita io. Ma poi posso capirlo 4 mesi fa quando ti sei presa una cotta, ma ora non lo capisco più“.

Insomma, questa volta la posizione di Nikita Pelizon risulta incompresibile anche a Sonia Bruganelli. L’opinionista infatti non ha messo a tacere la propria opinione a riguardo sferrando l’attacco: “Io credo che tu sia molto più intelligente di così. Voglio fare la parte della cattiva: ad oggi, dopo cinque mesi, continuare a piangere per Luca credo sia una cosa che possa un po’ intenerire il pubblico. Secondo me è una cosa fuori luogo e fuori tempo. Potevi farlo prima, adesso raccontare quanto tu ancora stai soffrendo per Luca è totalmente anacronistico“.