Manca poco per la nuova puntata in diretta del GF Vip 7 e in queste ore è uscita fuori una notizia su Nikita Pelizon. E ciò che è emerso sulla modella originaria di Trieste ha lasciato tutti a bocca aperta. Una vera svolta per la vippona, che non potrà che essere soddisfatta se dovessero arrivare ulteriori conferme in tal senso. Lei è indubbiamente una delle concorrenti più in vista di questa edizione del reality show di Alfonso Signorini e l’ultima novità avrà fatto gioire tutta la famiglia della vippona.

Intanto, non si è parlato del GF Vip 7 solamente per Nikita Pelizon. Infatti, Antonella Fiordelisi si è scagliata duramente contro gli autori del programma di Canale 5, alla luce di quanto saputo dall’esterno del reality show. Infatti, una persona ha urlato a gran voce rivolgendosi ad Edoardo Tavassi e alcuni pensano che sia stata Nicole Murgia. Lei ha detto: “Se era secondo, era più logico che venisse lui con te in studio alla fine. Non ha senso che mi usano sempre per lo studio, mi illudono e mi creano delle aspettative”.

GF Vip 7, su Nikita Pelizon importante notizia

Al GF Vip 7 Nikita Pelizon, nonostante abbia subito moltissime critiche dagli altri compagni di avventura, in primis da Luca Onestini, è molto amata dal pubblico. Infatti, si è appena saputo qualcosa di davvero molto rilevante derivante da un sondaggio sul programma di Canale 5. Il sito Grande Fratello Forum ha infatti pubblicato un sondaggio, dove possiamo già preannunciarvi che Davide Donadei è all’ultimo posto della graduatoria con solo lo 0,42% delle preferenze. Male anche Andrea Maestrelli e Milena Miconi.

In questo sondaggio, parlando delle posizioni più alte, troviamo al quarto posto Luca Onestini, mentre al terzo e al secondo ci sono Oriana Marzoli ed Antonella Fiordelisi con il 16,62% e il 14,53%. Domina la classifica Nikita Pelizon, che ha ottenuto un consenso pari al 40,78% ed è quindi la concorrente preferita dai telespettatori. Se questi dati trovassero ulteriori riscontri, non dovrebbero esserci molti problemi per lei a raggiungere la compagna di avventura Oriana in finale. Scopriremo nella serata del 9 marzo eventuali conferme in questa direzione.

Per completezza di informazioni, il sito Grande Fratello Forum che ha pubblicato l’intera classifica ha inserito al quinto posto Daniele Dal Moro, al sesto Edoardo Tavassi, al settimo Alberto De Pisis, all’ottavo Micol Incorvaia, al nono Edoardo Donnamaria e al decimo Giaele De Donà.