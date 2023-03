Torna il GF Vip 7 con una nuova puntata e l’eliminazione di uno tra i concorrenti in nomination: Milena Miconi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Luca Onestini. Stando al sondaggio sul sito GF forumfree, Nikita Pelizon è la preferita del pubblico e quindi può dormire sonni tranquilli.

Stessa cosa per Luca Onestini e Antonella Fiordelisi. I due concorrenti hanno buone possibilità di passare il televoto. Sono invece quattro i vipponi che rischiano grosso, in particolare Davide Donadei, che nell’ultimo televoto aveva raggiunto il misero 1%. Gli altri concorrenti che rischiano sono Alberto De Pisis 7,82%, Giaele De Donà 7,31% e Milena Miconi 7,26%.

Leggi anche: “So perché hanno fatto uscire Ivana”. GF Vip 7, Onestini svela tutto agli altri vipponi





Nikita Pelizon, al GF Vip 7 racconta di aver visto un angelo

E Nikita Pelizon è stata protagonista di una confessione decisamente inaspettata. La concorrente già in passato ha ammesso di credere negli angeli e lo ha conferma anche in diretta, aggiungendone interessanti particolari che hanno lasciato i telespettatori senza parole. “Io chiedo consiglio ogni giorno agli angeli, chiedo loro di aiutarmi a stare serena, tranquilla. Il mio si chiama Mummia”.

“Sai sempre di non essere da sola, magari nella realtà fisica lo sei, ma sai invece che c’è un mondo fuori. Io so per certo che questa cosa può sembrare strana, anche io lo avrei pensato qualche anno fa”, ha detto ancora Nikita Pelizon. “Parlo con loro come se fossero amici ad un aperitivo. Con gli anni, ho scoperto che ognuno di noi ha il proprio angelo custode. Mi piacerebbe rivederne uno, anche se non mi capita da un paio d’anni”.

gli angeli mummia e gabriele quando sentono nikita chiedere consigli sul gf a loro pic.twitter.com/KE4KEgYfzS — ipocondriaca (@ipocodriaca) March 6, 2023

Poi il racconto choc sulla visione vera e propria dell’angelo che avrebbe salvato un uomo. “Era come una persona normale ma vestita di bianco – ha spiegato Nikita Pelizon durante il Grande Fratello Vip. – che si è materializzata per salvare quella persona e poi è sparito, non l’ho visto più.” Come detto, l’angelo avrebbe infatti salvato un uomo che rischiava di morire sotto un treno.