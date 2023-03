Luca Onestini, fuori la verità del gieffino. Una puntata decisamente movimentata quella GF Vip 7. Ovviamente anche l’uscita di scena di uno dei tre ospiti, Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova, ha nuovamente rimescolato le carte in gioco. E a prendere parola è stato Luca Onestini, che ha deciso di rivelare il motivo per cui la sua ex fidanzata ha varcato la soglia della porta rossa per fare ritorno alla vita di sempre lontano dalle telecamere del GF.

La verità di Luca Onestini su Ivana Mrazova, l’ex tronista rivela a tutti il motivo che, secondo lui, ha portato l’ex fidanzata ad abbandonare il gioco. Tra di loro la relazione d’amore è iniziata proprio alcune edizioni fa del reality show e poi è decollata per circa due anni fino a raggiungere poi il capolinea definitivo. Poi la permanenza di Ivana in casa GF Vip 7: ma come sono andate realmente le cose tra di loro? Luca Onestini ha deciso di non restare in silenzio.

Leggi anche: “Onestini lo ha detto a Ivana”. Bomba GF Vip 7, qualcuno se n’è accorto: è successo in giardino





La verità di Luca Onestini su Ivana Mrazova: “Ecco perché hanno deciso così…”

Felici di essersi ritrovati, così i due hanno ammesso la felicità di aver trascorso insieme e sotto lo stesso tetto un periodo seppur breve di un’esperienza televisiva decisamente indimenticabile: “Quando la vedo sono felice. Mi auguro che rimanga perché mi dà serenità”. Purtroppo però Ivana è stata costretta ad abbandonare il gioco ma prima di uscire di scena ha promesso a Luca di rivedersi fuori dalla casa una volta terminato il programma. “Mi piacerebbe restare ma se devo lasciare la Casa va bene. Luca resta una delle persone più importanti della mia vita. Sono felice di essere venuta qua per ritrovarlo”, aveva detto Mrazova pochi minuti prima di ricevere il verdetto finale.

“Abbiamo dormito insieme dopo un anno e mezzo. Per lei era un po’ come la prima volta, per me era come se fossero passati 5 giorni dall’ultima volta insieme, Se ho avuto qualche tentazione? Molte”, ha spiegato commosso Luca Onestini. Ma la decisione del GF Vip 7 è stata perentoria, il gieffino ha salutato Ivana con le lacrime agli occhi: “Pensavo che restasse, non me lo aspettavo”, rivela Luca Onestini che nel salutare Ivana ha poi aggiunto: “Le nostre vite torneranno a incrociarsi di nuovo. Non so che cosa accadrà fuori ma ci ritroveremo. Poi decideremo insieme”.

“L’unica cosa che mi viene da pensare è che lei è venuta qua per fare un casino. Questi hanno cercato di mettersi in mezzo da tutte le parti. E quindi se non hanno fatto il televoto e hanno deciso loro…”, sottolinea il gieffino senza filtri. “Si, però ha detto: ‘per come siete fatti voi, qua sicuramente oltre non si può andare‘ quindi Ivana può salutarti”. Una riflessione fatta davanti a Donnamaria che ha poi replicato: “Vabè, mi pare un po’ eccessivo”. E Luca: “Sai cosa? Mi dava una boccata d’aria e anche la sensazione che non fossimo qui. Mi***ia, non ci volevo credere. Bello scherzo quando hanno detto che usciva e io ho detto che non ci credo e mi hanno detto ‘credici non è uno scherzo”.