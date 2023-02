GF Vip 7, Luca Onestini tuona contro la produzione: è successo nella notte dopo la decisione di Alfonso Signorini di punire quattro inquilini. Per chi non avesse seguito la puntata di ieri il conduttore ha richiamato Donnamaria, Tavassi, Micol e Nicole. “Quattro dei nostri Vipponi si sono rinchiusi nel van e hanno cospirato tra di loro, commettendo una grave infrazione. Si sono lasciati andare a confessioni che non avrebbero voluto che fossero rese note. Loro sono sicura di averla fatta franca, ma al GF l’omertà non premia”.



“Una notte dai lunghi coltelli, dopo quella cenetta romantica, le cose hanno avuto un imprevisto, pensavano di farla franca isolandosi, ma purtroppo non è andato come previsto. Avete spudoratamente mentito, mi avete detto che vi siete lasciati andare, la realtà era un’altra, qualcuno di voi ha staccato i microfoni ambientali”. Tavassi e Incorvaia hanno ammesso di averlo fatto.

GF Vip 7, Luca Onestini tuona contro la produzione: “Alfonso ha sbagliato”



Continuando ad indagare il conduttore ha scoperto che Edoardo Donnamaria ha raccontato ai compagni di quando era andato a votare: in quell’occasione aveva incontrato i genitori. Sulla questione ora interviene anche Luca Onestini che ha spiegato come al GF Vip 7 siano stati presi due pesi e due misure. “Il regolamento viene tirato fuori solo quando serve”, ha detto Onestini mettendo d’accordo tutto il gruppo degli “spartani”.



Luca ha preso parola e ha messo in discussione la scelta degli autori di dare una punizione a quattro suoi amici quando anche Antonino avrebbe comunicato con l’esterno. “Sembra quasi che vogliano far uscire uno di noi, capite?”, ha aggiunto il modenese la notte scorsa. A proposito di Antonino, sembra pronto ad iniziare una conoscenza più approfondita con Ginevra Lamborghini.



L’ex di Belen è stato eliminato con solo il 12% dei voti dopo l’uscita di Antonino è scattato il bacio con Ginevra. Un bacio intenso e molto sentito. E sono tanti ora a chiedersi se sia l’inizio di una grande storia d’amore o meno. Ginevra, del resto, per stessa ammissione di Alfonso Signorini ha il cuore libero.