Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la rivelazione spiazza il pubblico del GF Vip 7. Amori turbolenti nella casa più spiata d’Italia e maretta che sopraggiunge non solo tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, coppia spesso interessata da tensioni e accesi confronti. Questa volta a finire sotto la luce dei riflettori, proprio la coppia preferita dagli italiana, insieme a quella degli Incorvassi.

Crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Una messa in onda decisamente movimentata la 36esima del GF Vip 7 che ha toccato diversi aspetti delle questioni sentimentali che animano i concorrenti del reality show. E la lite questa volta è scoppiata proprio tra Oriana e Daniele in seguito ad alcune espressioni della modella venezuelana.

Crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: “Non sto bene…”

Infatti al termine della puntata e nel corso della notte la coppia ha pensato di ritagliarsi un momento di intimità per discutere meglio i reciproci sentimenti. Oriana a questo punto ha rivelato all’ex UeD di non sentirlo coinvolto e la risposta di Daniele non si è lasciata attendere: “Ma questa è una percezione tua, un tuo pensiero. Cioè andava tutto bene e adesso cos’è cambiato in tre giorni?”. A questo punto Oriana Marzoli ha replicato.

“Questa sensazione e situazione non mi fa stare bene“, ha ammesso la modella. Una settimana non del tutto facile per la gieffina che forse sta mettendo a dura prova la sua serenità e non solo quella sentimentale. Infatti nel corso delle precedenti puntate, abbiamo assistito all’annuncio rivolto a Oriana Marzoli e Luca Onestini da parte dello staff di un’altra concorrente: “Sono state dette tante parole brutte nei suoi confronti. Abbiamo avuto molta pazienza, ma ci sono dei limiti che non possono essere superati e ognuno ne risponderà nelle opportune sedi. Abbiamo diffidato Luca e Oriana, ci auguriamo che vengano comunicate ai diretti interessati, con la speranza che i toni vengano moderati”.

E ovviamente la diffida non poteva che sopraggiungere da parte del team di Nikita Pelizon; una notizia che avrebbe trovato il disappunto di alcuni utenti che hanno sottolineato: “Questa cosa della diffida da parte della famiglia di Nikita è veramente imbarazzante”, di contro a chi ha preso ovviamente le difese della modella triestina facendo notare che: “Nikita ha sempre parlato con tutti anche prima della diffida, peccato che sono stati sempre loro i maleducati e non le hanno rivolto la parola. Patetici”.