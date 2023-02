Colpo di scena al GF Vip 7 dopo la puntata in diretta. Oriana Marzoli ha confessato di aver orchestrato qualcosa, ma purtroppo non è stata compresa all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma il video in cui ha deciso di esprimere il suo pensiero è ora diventato virale e sono stati in tanti a commentare la sua strategia. Lei è rimasta delusa dai suoi amici, che non sono stati in grado di seguire le sue orme. Non poteva certamente dirglielo esplicitamente, ma si augurava che avessero intuito la sua idea. E una concorrente è ora sicura di uscire di scena.

Parlando di ciò che è successo al GF Vip 7 prima che Oriana Marzoli ne discutesse nella mattinata di venerdì 24 febbraio, un furioso Alfonso Signorini ha letto il provvedimento della produzione contro alcuni vipponi. Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono stati puniti e messi al televoto d’ufficio per non aver rispettato le regole del programma. Si sono chiusi nel van e hanno staccato i microfoni, dicendo anche alcune affermazioni pesanti nei confronti di altri coinquilini.

GF Vip 7, il piano segreto di Oriana Marzoli che non è stato capito

Da parte della concorrente del GF Vip 7 c’è stata parecchia insoddisfazione. Oriana Marzoli, dopo aver saputo delle nomination punitive nei confronti degli altri ragazzi, aveva studiato una mossa che poteva rivelarsi vincente nella prossima puntata in diretta di lunedì 27 febbraio. Peccato però che nessuno ha colto la sua intuizione e Nicole Murgia è stata una delle più deluse. Infatti, teme fortemente che adesso sarà proprio lei a uscire di scena, dopo l’addio delle scorse ore di Antonino Spinalbese.

Come ricostruito dal sito Novella 2000, Oriana voleva che anche i suoi amici mettessero in nomination alcuni concorrenti meno amati dal pubblico affinché potesse uscire qualcuno che non fosse uno di loro. Lei ha esclamato: “Ma voi non ci arrivate? Appena ho visto chi c’era in nomination, per aiutare. Sto male adesso, non me la levo dalla testa ‘sta cosa”. E Nicole Murgia ha poi affermato: “Io lunedì sera esco serena, non è un problema. Se gli altri non l’hanno fatto, non ci hanno pensato a quanto pare”.

Oriana se lo merita tutto l'appellativo di Reina dei reality, lei l'unica che, vedendo la Murgia al televoto, ha capito che avrebbero dovuto nominare i deboli dell'altro gruppo. Fa bene a cazziare gli altri#gfvippic.twitter.com/ltoVZAyRKc — Paola. (@Iperborea_) February 24, 2023

Poi la Murgia ha chiosato: “Lunedì ovviamente esco io, uno non deve credere a cose che nemmeno esistono ma come è normale che sia. Fra tutti esco io, si sa, ma è normale e va bene. Ho capito il discorso che fa Oriana, magari se uno ci ragiona”. In nomination ci sono anche Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.