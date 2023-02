Al GF Vip 7 occhi puntati su Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due, che sono stati fidanzati per alcuni anni prima di separarsi in maniera definitiva, si sono però ritrovati proprio grazie al reality show di Canale 5 e hanno potuto soffermarsi sul loro rapporto. Nelle ultime ore qualcosa sembra essere cambiato in modo molto netto e quindi c’è grandissima curiosità per capire cosa potrà succedere nei prossimi giorni. Per adesso si è venuti a conoscenza di una frase molto importante proferita dal vippone.

Dunque, nella casa del GF Vip 7 Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno provando a mettersi alle spalle i momenti difficili del passato. Ma questo ulteriore tassello può essere determinante. L’ex Uomini e Donne stava dialogando con altri concorrenti in giardino e si è lasciato sfuggire un dettaglio importantissimo. Ovviamente nel corso della diretta con Alfonso Signorini se ne saprà di più, ma intanto il sito Leggo è stato in grado di anticipare un episodio che è decisamente molto rilevante.

GF Vip 7, Luca Onestini e la frase a Ivana Mrazova

I telespettatori del GF Vip 7 si augurano che tra Luca Onestini e Ivana Mrazova possa esplodere l’amore nuovamente. Alfonso Signorini ne sarebbe molto entusiasta, dato che proprio grazie al fatto che abbia deciso di far entrare la modella nel reality, potrebbe aver favorito il ritorno della scintilla e della passione. Intanto, mentre stava parlando con Oriana Marzoli alla presenza di Ivana, ha detto qualcosa di fondamentale. Una richiesta decisa alla sua ex, che potrebbe diventare nuovamente la sua partner.

Onestini ha chiesto a gran voce ad Ivana Mrazova di restare insieme a lui per tutta la vita: “Mi viene da piangere, non mi abbandonare mai“. E ha anche chiesto se lo ritiene ancora il suo fidanzato o ex. E un utente su Twitter ha commentato: “Non lo so se nella confusione in cortiletto Ivana abbia sentito bene la frase, noi sì”. Quindi, non vuole più essere lasciato da Ivana e staremo a vedere se potrà davvero funzionare nuovamente la loro relazione sentimentale. Lo scopriremo prossimamente.

Intanto, in attesa di quello che succederà Oriana ha ripreso, come detto in apertura, Giaele e Micol. Il motivo? Le ha sorprese a giocare a biliardo con Daniele Dal Moro, con il quale la relazione sembra arrivata ad un punto morto. Una scena che non è piaciuta a Oriana.