GF Vip 7, Oriana Marzoli perde la testa e si scaglia contro Nicole, Giaele e Micol: è successo nella tarda serata di sabato e non sono mancati toni di voce alterata e commenti sopra le righe. L’ultima settimana ha messo a dura prova Oriana e la sua tenuta psicologica ne sta risentendo. Se ne sono accorti dentro la casa e anche fuori dove i commenti davvero non mancano. La pagina instagram ufficiale del programma diretto da Alfonso Signorini è infatti invaso da considerazioni su Oriana ed il suo modo di affrontare la questione Daniele Dal Moro.



Scrive un’utente: “Oriana è entrata in questo loop autodistruttivo dalla puntata dello scorso lunedì. Vede tutto nero, esaspera le cose negative e non riesce assolutamente a vedere, né a ricordare, quelle positive. Come se non bastasse, il confessionale ci mette quotidianamente il carico, continuando a farle venire dubbi su Daniele, con lei che è arrivata a distorcere completamente quello che è stato il loro rapporto sinora”.

Leggi anche: “Allucinante”. GF Vip 7, pubblico infuriato su Donnamaria: cosa ha fatto ad Antonella





GF Vip 7, Oriana Marzoli: lite con le amiche per Daniele Dal Moro



E ancora: “Addirittura stravolgendo frasi dette e comportamenti da lui avuti nei suoi confronti mentre li racconta. Il live, con lei in queste condizioni, è letteralmente inguardabile, e il clima in casa è pesantissimo. La colpa di tutto questo è solo vostra, ma pare che non siate ancora soddisfatti visto che, da come state montando le clip, che sono tutte in suo sfavore, si è già capito che per lei domani sera arriverà il colpo di grazia”.



“Siete riusciti a spegnere il sole di quella casa, complimenti. E vergognatevi. Spero stravinca il televoto, vi starebbe ben fatta”. In attesa di quello che succederà Oriana ha ripreso, come detto in apertura, Giaele e Micol. Il motivo? Le ha sorprese a giocare a biliardo con l’imprenditore veneto con il quale la relazione sembra arrivata ad un punto morto.



Una scena che non è piaciuta a Oriana che ha deciso di parlarne con le tre coinquiline: “Mi sveglio e le uniche ragazze con cui parlo in questa casa sono lì con lui”. Un tradimento bello e buono insomma che però prima è stato smontato da Micol:”È come ti fossi sentita abbandonata, lo capisco ma non è un atteggiamento maturo”. Poi da Nicole: “Sei nervosa, stanca e arrabbiata”.