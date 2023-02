Edoardo Donnamaria, la battuta ad Antonella Fiordelisi fa indignare i fan del GF Vip 7. C’è chi continua ad amarli, ma anche chi continua a sostenere che no, tra i due esistono troppe differenze caratteriali che li conducono spesso al conflitto. Una dinamica di coppia senza alcun dubbio turbolenta che tra alti e bassi continua in ogni caso a procedere, fino a quando un’altra bomba non è pronta a esplodere.

La battuta di Edoardo Donnamaria ad Antonella Fiordelisi non piace ai fan. I vipponi del GF Vip 7 proseguono nella loro avventura televisiva che tra non molto li porterà al grande finale. E sono molti i fan che continuano a domandarsi se a quell’attesissimo appuntamento la coppia Donnamaria-Fiordelisi arriverà unita o meno. Perché tra di loro le occasioni di accesi confronti non mancano e l’ultimo fatto accaduto in casa ne è la prova.

La battuta di Edoardo Donnamaria ad Antonella Fiordelisi non piace ai fan: “Maschilista!”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi stavano discutendo ancora una volta su alcune incomprensioni quando la gieffina ha replicato con queste parole: “L’importante che tu stia capendo, ora vai…”. Edoardo Donnamaria non ha esitato a mantenere su il tono replicando a sua volta così: “Va bene ma quando vuoi i piselli chiamami“, e Antonella: “Tranquillo, si vive bene anche senza”. E come accade spesso, è bastata questa risposta di Edoardo per mettere subito i fan nelle condizioni di sollevare riflessioni e critiche a riguardo.

“Elegante come sempre”, “Questa frase suona di un maschilismo atroce“, e ancora “Le ha dato della poco si buono”. Questi sono solo alcuni dei commenti riversati sui social dopo aver assistito al sarcastico e pungente botta e risposta tra i due fidanzati. Di recente Edoardo Donnamaria è stato al centro di diverse polemiche, che hanno toccato da vicino anche il suo rapporto con Antonella, come ad esempio il tanto discusso ‘avvicinamento’ a Nicole Murgia.

Per chi se lo fosse perso, negli scorsi giorni Edoardo Donnamaria si è avvicinato molto a Nicole Murgia anche se per qualcuno si tratta solo di amicizia. Un atteggiamento che anche Oriana Marzoli ha discusso apertamente con il diretto interessato: “Posso dirti che col mio migliore amico non ho avuto niente, ma proprio niente. E quando lui si fidanza io so che non mi metto sopra le sue gambe davanti alla ragazza. A me non piace dare tanti abbracci“. E quando Nicole ha provato a intervenire per sostenerla, è stata messa a tacere così: “Tu sei la prima che si fa abbracciare…”.