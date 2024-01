“Timperi, Falchi e Canto…”. La notizia su I fatti vostri che sorprende il pubblico

Cosa c’è dietro il successo de “I Fatti Vostri“? A svelare cosa davvero fa funzionare un programma che nonostante il tempo che passa si conferma sempre vincente ci ha pensato Platinette. Nella sua rubrica sul settimanale DiPiù il noto opinionista, il cui vero nome è Mauro Coluzzi, ha detto la sua sull’apprezzato show pomeridiano condotto da Tiberio Timperi, Anna Falchi e Flora Canto.

“È un appuntamento fisso nella giornata televisiva degli italiani” scrive Platinette. Effettivamente, già la sinergia e la sintonia tra i tre conduttori spiega ma solo in parte il successo di un programma che, lo ricordiamo, va in onda dal lontano 1990. Nel corso degli anni ha visto sfilare tanti volti noti della tv italiana da Giancarlo Magalli a Salvo Sottile a Fabrizio Frizzi.

Leggi anche: “Via da Mediaset”. Bomba su Maria De Filippi, si parla di offerta pazzesca: “Ecco dove va”





I Fatti Vostri cambia e si rinnova, ma resta il legame con il pubblico

“Un totem della tv fatta di parole, di incontri, di personaggi che incarnano modi e costumi” dice Platinette. Ovviamente I Fatti Vostri, per la regia di Michele Guardì, ha saputo rinnovarsi col passare del tempo, senza però perdere la sua vera essenza. Proprio il cambio al vertice, con l’arrivo di Tiberio Timperi al posto di Salvo Sottile e la new entry di Flora Canto, è risultato vincente.

“Tra il conduttore, super professionale, e le co-conduttrici non si avvertono tensioni” scrive ancora Platinette. Menzione particolare per Anna Falchi che è stata confermata per il suo terzo anno consecutivo. La donna di spettacolo “si è rivelata una brillante intrattenitrice“. Inoltre ha saputo confermarsi come “Una giudiziosa intervistatrice in una trasmissione a tutto tondo che si avvale anche dello splendore del suo aspetto”.

Lancia spezzata anche in favore del regista Michele Guardì che “Infonde nelle sue trasmissioni una grande attenzione per il gusto popolare, ma non è avaro di tocchi ben gestiti dove affiora la voglia di approfondimento”. Ovviamente il tutto è ben gestito da Tiberio Timperi che dall’alto della sua esperienza non fa mancare ilarità, ma anche riflessioni argute. Un unico ‘appunto‘ di Platinette su Flora Canto: “È abilissima nel ruolo di spalla amica con un suo spazio ben gestito. Anche se mi resta la sensazione che sia usata forse un po’ poco”.

“Fermate tutto”. Caos a I fatti vostri, Timperi costretto a interrompere la diretta