Una vera e propria notizia bomba è stata sganciata su Maria De Filippi, che alla fine potrebbe anche pensare di lasciare Mediaset. C’è infatti un’offerta clamorosa che le è pervenuta e che è stata confermata ufficialmente da chi l’ha fatta. Nonostante sia una regina incontrastata dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi, i molti soldi che prenderebbe altrove potrebbero anche farle cambiare idea.

Mai si è pensato che Maria De Filippi possa lasciare Mediaset, ma nulla è da escludere a priori. C’è infatti chi ha obiettivi ambiziosi e che non riguardano unicamente Queen Mary, infatti sono state nominate anche altre sue colleghe. Andiamo a vedere insieme cosa potrebbe accadere nel futuro della vedova di Maurizio Costanzo, se dovesse dire di sì.

Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset? La clamorosa offerta

Dunque, questa piattaforma che vorrebbe convincere Maria De Filippi a lasciare Mediaset ha citato anche altre presentatrici, per voce della responsabile Italia e Iberia dei contenuti e delle produzioni, Laura Carafoli: “Mi piace Antonella Clerici, la adoro e la seguo sui social quando cucina con la figlia, la trovo una donna vera. Ha compiuto 60 anni, mi piace che sia una donna adulta e così vitale. Il mio programma preferito, a parte quelli di Maria, è The Voice”.

Maria è corteggiata da anni e ancora oggi lo è fortemente da Discovery, dove lavora Fabio Fazio. Queste le parole di Carafoli: “Sono innamorata di Maria De Filippi, è il mio sogno proibito. Le avevamo un’offerta sei anni fa, gli americani erano con noi. Lei all’ultimo ha detto ‘no, grazie!’. Le avevamo proposto un canale tutto suo, come fa la grande Oprah Winfrey in America, che è sempre nostra. L’offerta è ancora valida, i portoni sono sempre aperti per Maria”.

Infine, è stato detto: “Fedele Confalonieri all’epoca disse che li avevamo costretti a tirare fuori un sacco di soldi in più per farla rimanere. Peccato, era un progettone”. Discovery vorrebbe anche Federica Sciarelli e Barbara D’Urso, vedremo cosa succederà.