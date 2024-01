Morgan e le gravi accuse ad Amici. Non si è ancora spenta l’eco del polemico addio del cantautore a X Factor che scoppia un altro caso, stavolta sulla rottura tra lui e il popolare talent show nel 2017. Pochi giorni fa Morgan ha dichiarato: “Sono un dissidente che va contro il pensiero unico. Mi scontro con i grandi poteri economici, mediatici e politici a cui sono scomodo.

Come me, tutte le persone in grado di dissenso e di sostenere la propria idea culturale, esistenziale, filosofica e politica sono licenziate, cancellate ed emarginate dal pensiero unico, dal sistema del politicamente corretto e della cancel culture”. Recentemente Morgan ha fatto una diretta con l’ex insegnante di Amici Luca Jurman e nel corso della live ha attaccato pesantemente il programma e secondo molti anche Maria De Filippi pur senza mai norminarla.

Morgan attacca Amici e poi fa riferimento a “Lei”

Durante una diretta del 30 dicembre Morgan ha riportato di essere stato criticato anche da persone interne al talent per il ruolo che aveva assunto: “Eh, il ruolo era sbagliato, non era il tuo. Mi ha screditato nella mia forza” ha dichiarato il cantautore. Jurman, direttore artistico della quadra dei Bianchi ad Amici 16, gli ha chiesto a chi si riferisse e l’artista ha risposto: “Lei”.

Che Morgan si riferisca a Maria De Filippi non è certo, ma poco dopo l’artista aggiunge quello che è successo durante una riunione: “Lei mi mi ha detto: ‘Il pubblico è contro di te. Tu fingi una specie di inc**atura ed esci. Te ne vai e io parlerò di te in modo tale che il pubblico andrà dalla tua parte’. Io non avevo voglia di fare la scenetta, ma ho fatto così“. Tuttavia ‘lei’ poi avrebbe fatto il contrario di quanto promesso, secondo la versione di Morgan.

Poco dopo Morgan torna in studio dal camerino e i due si incrociano: “Non ci potevo credere. Non potevo credere alla bassezza. Mi ha guardato fisso e mi ha chiesto se fossi contento. Poi sono scappato via”. Insomma l’artista lancia accuse gravissime verso il programma e verso ‘Lei’ – sarà davvero Maria De Filippi? – ora si attende la replica di Mediaset o della diretta interessata.

