Morgan, dopo tanto tempo è successo davvero. Non sono di certo stati mesi facili per l’ex Bluvertigo. Una successione di eventi che hanno recato con sè anche una cascata di polemiche e per il cantante ed ex giudice di X Factor i giorni sembravano procedere solo e unicamente nella caoticità. Poi è giunto il Natale e anche per Morgan è giunto il momento di gioire. In che modo lo ha raccontato lui stesso ai fan.

La sorpresa per Morgan arriva inaspettata. L’ex Bluvertigo ha finalmente vissuto la gioia più grande, la prima indiscutibile felicità dopo mesi burrascosi e caratterizzati solo da polemiche che sembravano non voler giungere al termine. La sorpresa è arrivata proprio nel corso delle festività natalizie.

Leggi anche: “Fedez malato grave”. Morgan choc dopo la lite a X Factor: “È sull’orlo dell’abisso”





La sorpresa per Morgan arriva inaspettata. La foto riprende il cantante in uno dei momenti più belli per lui: “Non lasciarle mai sole”

“Morgan -Natale 2023 sono il papà più felice del mondo, le mie tre meravigliose creature per la prima volta insieme”, recita la didascalia al post che reca la foto dell’ex Bluvertigo circondato dai suoi tre tesori più grandi, le figlie. Ecco Morgan colto in un momento di pura serenità in compagnia di Anna Lou, nata dalla relazione con Asia Argento, e ancora Lara, venuta al mondo nel 2012 e frutto dell’amore tra il cantante e Jessica Mazzoli. E in ultimo Maria Eco, nata nel 2020 da Alessandra Cataldo.

Uno scatto decisamente più unico che raro che ha reso felice anche i fan di Morgan. Si leggono tra i commenti al post parole di apprezzamento: “Che belle che sono, sono le foto più belle che tu abbia mai pubblicato”, ha notato qualcuno. “Che bello vederti insieme a loro, non lasciarle mai sole“, ha aggiunto un altro utente.

Una ventata di felicità e di spensieratezza dopo momenti non del tutto facili che hanno accompagnato Morgan negli ultimi tempi. Non ultima la polemica sollevata nel corso della partecipazione del cantante al tavolo dei giurati di X Factor, in particolar modo quella che ha tirato in ballo anche il marito di Chiara Ferragni. “Morgan non è stato mandato via per il vaffa ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere“, aveva riferito Fedez.