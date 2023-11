Durissima presa di posizione di Morgan nei confronti di Fedez, dopo che quest’ultimo ha ricevuto il tapiro da Striscia la Notizia e ha attaccato duramente l’ormai ex giurato di X Factor, estromesso dal programma dopo le vicissitudini che lo hanno visto protagonista. Il marito di Chiara Ferragni era stato chiarissimo nel suo discorso, infatti aveva fatto riferimento ad atteggiamenti molto gravi che il collega avrebbe avuto in questo arco di tempo.

In particolare, prima che Morgan intervenisse ancora, Fedez aveva esclamato: “Morgan non è stato mandato via per il vaffa ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere“. A quel punto Morgan ha deciso di entrare a gamba più che tesa.

Leggi anche: “Lo ha fatto davanti a mia figlia”. X Factor, Morgan contro Fedez: ‘cose orrende’ dietro le quinte





Morgan attacca duramente Fedez: “Sull’orlo dell’abisso”

Dopo che Morgan ha ascoltato quelle parole di Fedez, attraverso la chat che ha con alcuni giornalisti, l’ex giurato di X Factor ha cominciato ad attaccarlo pesantemente. La sua ira è stata totale e il suo discorso è iniziato così: “Sei un ragazzo di 33 anni a cui importa solo dei soldi, perché non hai altri interessi. Sono io che ti dovrei denunciare. Fedez è un ragazzo, dice cose da ragazzo”. Poi il suo giudizio, destinato a creare tante polemiche.

La furia clamorosa di Morgan non si è arrestata qui, infatti l’artista ha aggiunto su Fedez: “Ha paura di morire perché ha una grave malattia che lo attanaglia, è sull’orlo dell’abisso per una condizione di umore che gli ha tolto la vitalità. Comprendo le sue debolezze”. Ma non è stato solo il rapper ad essere stato criticato duramente, infatti nella sfuriata del cantautore non sono mancate invettive anche nei confronti degli altri giurati.

Per Morgan gli altri giudici “sono troppo poco preparati, ho sempre abbassato il livello dei miei interventi perché fossero il più possibile comprensibili anche da loro”. Un vero attacco frontale a Fedez e a X Factor, chissà se sarà finita qui.