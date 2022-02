Si mette male per Maria De Filippi, visto che nelle ultime ore sono uscite fuori delle frasi pesantissime di Morgan. L’artista ha fatto definitiva chiarezza sul suo addio ad ‘Amici’ qualche anno fa. In tanti si sono chiesti il reale motivo del suo addio al talent show di Canale 5 e adesso non ci sono più dubbi, almeno stando a quanto raccontato da lui. Ovviamente non è da escludere che possa esserci una replica della produzione e della stessa Maria per chiarire le parole dette dal cantante.

Morgan ne aveva dette di tutti i colori anche contro Sanremo 2022: “Prima di morire curerò un’edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria. Cani! Mi girano i co*i pesantemente, mi hanno bannato, chi l’ha fatto?!”. Una vicenda davvero surreale e chissà se lui davvero presenterà un giorno la kermesse musicale.

Adesso Morgan ha rotto il silenzio intorno alla sua vecchia esperienza televisiva e ha vomitato tutto, nel corso della puntata di ‘Belve’ condotta dalla presentatrice Francesca Fagnani. Affermazioni davvero durissime, che non possono indubbiamente passare inosservate. In molti erano sicuri di un fatto: l’artista era stato mandato via dal programma Mediaset invece la realtà dei fatti sarebbe diversa. Lui ha infatti ammesso che è stata una sua decisione, quindi ha deciso personalmente di mollare tutto.





Dunque, durante ‘Belve’ Morgan ha esclamato: “Da Amici non sono stato allontanato, me ne sono andato a gambe levate. Mi ricordo ancora quella sera, avevo ancora il microfono e gli addetti ai lavori mi dicevano: ‘Perché te ne vai’? Io rispondevo perché ero comunista e dicevo solo questo perché ormai avevo perso ogni speranza di comunicare con loro. Avrò detto sono comunista circa 500 volte quella sera, scappando e chiamando coloro che erano con me. Scappavo fino a quando non ero sulla Tiburtina”.

Poi Morgan ha concluso, dicendo ancora davanti a Francesca Fagnani: “Mi sono fatto una fuga dalle tenebri, quando sono uscito da Amici, altro che essere allontanato. Sono scappato dall’inferno, era un vero e proprio incubo. Ricordo che scappavo e superavo i cancelli”. Dunque, una dichiarazione decisamente bomba nei confronti della trasmissione.