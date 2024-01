Momenti concitati e di apprensione durante I fatti vostri, quando si è verificato un inconveniente che ha lasciato di stucco anche Tiberio Timperi. Si stava per concludere la puntata finale di questa settimana, visto che sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio il programma non sarà trasmesso su Rai2. Ed è successo l’impensabile pochi minuti prima della fine.

In quel momento a I fatti vostri Tiberio Timperi aveva annunciato l’esibizione del vincitore di The Voice Kids, quando all’improvviso è accaduto qualcosa di inaspettato. Le telecamere hanno indugiato da un’altra parte e la diretta è stata prontamente interrotta, con l’intervento immediato della voce dell’autore Michele Guardì, che ha avvertito il presentatore e gli altri ospiti dell”incidente’.

I fatti vostri, Tiberio Timperi avvertito di un ‘incidente’: cosa è successo

Assieme al conduttore de I fatti vostri c’erano anche Flora Canto e Anna Falchi e anche loro, così come Tiberio Timperi, non si sono subito rese conto di quanto fosse successo dietro. La regia ovviamente è stata la prima ad accorgersene e ha richiesto l’intervento dell’uomo. Guardì ha fatto l’annuncio in diretta: “Guardate, è caduto l’albero di Natale“. Per un motivo ben specifico.

A provocare il crollo dell’albero natalizio è stato infatti un cameraman, che è caduto finendoci addosso. Timperi ha stoppato la performance musicale e ha dato il suo aiuto all’operatore, che si è alzato grazie al suo sostegno. Il padrone di casa ha poi usato subito dell’ironia per sdrammatizzare il fatto: “Giustamente ti sei portato avanti alla Befana per levare questi addobbi, questo Natale ce lo siamo tolto e va bene così”.

La cosa più importante è che non ci siano state conseguenze fisiche per il cameraman, che ha poi ricevuto i complimenti da Timperi: “Lui è il nostro Jason Statham e tanti altri sono bravissimi nel far girare alla grande questo studio. Grazie”.