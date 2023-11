Tiberio Timperi non ha retto all’emozione, si è commosso davanti all’ospite. A salvarlo è stato l’intervento della pubblicità. In studio ai Fatti Vostri, nella puntata di oggi 9 novembre, è sceso un silenzio irreale con un timido applauso che si è alzato dal pubblico. Davanti ad un dramma del genere, del resto, sarebbe stato difficile rimanere freddi perché protagonista della storia è un ragazzo di 23 anni morto in vacanza.

Era l’estate 2017 quando il ragazzo, in vacanza con gli amici, Niccolò Ciatti venne barbaramente ucciso in discoteca da un calcio di un sferrato durante una lite. Un omicidio per il quale la giustizia spagnola ha condannato il ceceno Rassoul Bissoultanov in contumacia a 15 anni. Pena che i tribunali italiani hanno portato a 23, mentre l’assassino resta ricercato.





I Fatti Vostri, Tiberio Timperi in lacrime mentre ricorda Niccolò Ciatti

Subito dopo la sentenza Luigi Ciatti aveva detto: “Non è l’ergastolo, ma sicuramente è una pena più significativa di quella data in Spagna. È stata riconosciuta una pena di 23 anni – ha sottolineato il papà di Niccolò – Sicuramente non è l’ergastolo che pensavamo potesse arrivare per questo assassino. Credo che la corte abbia riconosciuto delle attenuanti che sinceramente comprendo poco”.

E ancora: “Quello che Bissoultanov ha fatto nei confronti di Niccolò credo sia di una crudeltà unica. Con quel calcio lo ha volutamente colpito per uccidere. Questo è il nostro pensiero fin dal primo giorno, da quando abbiamo visto quel video e dobbiamo continuare a cercare di fare quello che è giusto, cioè dare giustizia a Niccolò”.

“La nostra non è mai soddisfazione né contentezza. Il vero condannato, innocente, è stato in primo luogo mio figlio e di conseguenza noi che sopravviviamo a lui con quella amarezza che può avere solo un genitore che perde un figlio”. Proprio Luigi Ciatti era ospite in studio. Ascoltandolo Tiberio Timperi, commosso fino alla lacrime dicendo: “Perdere un figlio è terribile. Non ci sono le parole. Se ti muore una moglie sei vedovo, se una moglie perde un marito è vedova, ma non c’è un verbo o un sinonimo per dire quando ti muore un figlio”. Mentre in studio calava il gelo Timperi è stato salvato dalla pubblicità.