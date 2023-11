Amici 23, mai successo nella storia del programma. Bomba al talent show di Maria De Filippi, fuori l’annuncio di Maria De Filippi. La comunicazione agli allievi è arrivata da parte della padrona di casa. L’annuncio è stato rivolto proprio ai cantanti in gara che non credevano alle loro orecchie. E con loro, anche i fan hanno gioito, posto che nella storia del programma è la prima volta che accade una cosa del genere. La rivelazione ha comunque sorpreso alcuni di loro, e non tutti ne sono rimasti entusiasti.

L’annuncio di Maria De Filippi agli allievi di Amici. Non era mai successo, ma c’è sempre una prima volta. La padrona di casa del talent show di successo ha voluto comunicare ai cantanti in gara la classifica dei dati di streaming di Spotify. Tutti brani inediti che sembra abbiano già toccato il picco di ascolti in sole 20 ore dall’uscita.

Ovviamente notizie del genere non possono rendere tutti felici allo stesso modo. Infatti tra chi ha gioito, c’è stato anche chi ne è uscito deluso. Ed è questo il caso di Stella, che sembra non aver reagito molto bene alla notizia di trovarsi alla fine della classifica. Il suo brano ha comunque raggiunto 22mila streams. L’allieva è stata dunque confortata da Maria in persona che ha sottolineato: “Sono passate solo 20 ore, non è una cosa definitiva nella vita“.

La romana ha dunque risposto tra le lacrime: “Comunque me l’aspettavo”. E Stella non è ovviamente l’unica a dover ingoiare il rospo. Tra i meno ascoltati Fammi di Matthew che ha comunque raggiunto i 33mila stream, seguito dal brano Touché di Sara con 45mila, e ancora Tananai di Holy Francisco con 48mila e Follia di Lil Jolie con 60mila. Ma le sorprese arrivano proprio sul più bello. Si posiziona al quarto posto il brano Mercoledì mai di Mew che, rullo di tamburi, raggiunge in 20 ore la bellezza di 84mila steam, seguito da Mida con ROSSOFUOCO che ha sfiorato il picco massimo con 97mila streams.

Ovviamente l’emozione ancora più grande arriva per i primi in classifica. Petit e il suo Che Fai ha superato i 100mila streams mentre il primo posto va a Dimmi che non è un addio di Holden, con 162mila streams. “Holden, è il miglior debutto nella storia del programma!“, ha annunciato Maria. La replica di Petit classificato: “È un’emozione incredibile. Ho fatto uscire un pezzo a luglio e in tre mesi ha fatto circa 20mila ascolti. Sono stato in studio 3 volte nella mia vita, quindi ho fatto tutto in cameretta. Arrivare oggi qua a fare 113k di ascolti in 20 ore… non so che dire!”. Mentre senza parole il rapper: “Non avrei mai pensato di raggiungere un risultato così enorme, non so cosa dire, sono veramente contento“.