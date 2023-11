La protagonista di Amici si commuove: il tenero gesto di Maria De Filippi. Un momento davvero toccante quello capitato durante l’ultima puntata di Amici 23. È successo davvero di tutto e c’è da dire che le emozioni non sono mancate. Tutto è iniziato quando durante la gara di canto, giudicata da Tommaso Paradiso e quella di ballo giudicata da Rossella Brescia. Ad un tratto Chiara, una delle concorrenti di ballo, si è esibita in una meravigliosa coreografia chiamata “la mia storia“.

La giovane allora ha voluto raccontare il grande dolore per la perdita del padre avvenuta qualche tempo fa. Chiara, nel dirlo a Maria e al pubblico ha esternato anche un certo malessere dovuto al terribile lutto. La ragazza allora si è emozionata e ha iniziato a piangere. La ragazza si è anche un tantino innervosita visto che poco prima aveva affermato che avrebbe voluto viverla in un altro modo.





La protagonista di Amici si commuove: il tenero gesto di Maria

Poi, quando tutto sembrava passato, la ragazza si è messa a piangere di nuovo, ma lontano dalle telecamere, ma non dagli occhi sempre attenti della padrona di casa. A questo punto Maria De Filippi ha fermato tutto e ha dato supporto alla giovane Chiara e si è messa a consolarla un attimo.

Maria allora Le ha dato un bacio sulla fronte e poi una carezza in testa, un gesto apprezzato e amata da tutti gli spettatori del programma che hanno avuto conferma, ancora una volta, della grande sensibilità della donna. Chiaramente il dolce siparietto ha commosso anche i social che si sono mossi tutti per la ragazza e per la padrona di casa del programma. “Amo la sua dolcezza, ragazzi“, scrive una utente, rispetto al gesto di Maria De Filippi e la sua sensibilità spiccata.

amo la dolcezza di maria con i ragazzi ❤️ #Amici23 pic.twitter.com/AbEz4cw4Gk — ۟ (@chinonvivespia) November 12, 2023

Poco dopo anche Lil Jolie ha fatto commuovere Tommaso Paradiso, che è corso ad abbracciarla e ha detto: “Quando mi metto gli occhiali, anche durante i concerti, è perché mi emoziono molto. Quindi non voglio far vedere i miei occhi emozionati. Tu sei la dimostrazione che l’unicità vince sempre. Non sei uguale a niente. Promettimi che farai questo mestiere per sempre”.

