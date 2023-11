“È rimasta nuda”. Scandalo ad Amici, fuori programma bollente per l’amato volto. Pubblico di sasso

Incredibile colpo di scena durante la nuova registrazione di Amici 23. Nel corso della puntata una protagonista sarebbe rimasta senza vestiti, causando sicuramente grande sorpresa in studio. Sono state diverse le anticipazioni giunte dal web su questo appuntamento con Maria De Filippi, ma sicuramente la news più clamorosa è stata questa. Sappiamo inoltre che ci saranno ancora una volta degli ospiti di grande livello.

Prima di entrare nei dettagli di questo momento hot ad Amici 23, con la protagonista senza vestiti che ha lasciato tutti a bocca aperta, possiamo anticiparvi come scritto dal sito Novella 2000 che ci saranno in studio alcuni attori dell’amatissima serie televisiva Mare Fuori, nonché i cantanti Irama e Rkomi. Davanti a Maria e al pubblico anche il ballerino Mattia Zenzola, vincitore della scorsa edizione del talent a discapito di Angelina Mango.

Amici 23, protagonista resta senza vestiti: momento hot in studio

Nessuno poteva immaginarsi un simile episodio ad Amici 23, invece inavvertitamente la protagonista della trasmissione ha dato scandalo restando senza vestiti e quindi nuda. Non sappiamo dirvi tutti i dettagli, quindi non possiamo sapere se si sia visto davvero tutto o se qualcosa è stato immediatamente coperto. E ora in tanti si stanno chiedendo che tipo di decisione assumerà la produzione prima della messa in onda, prevista per domenica 12 novembre.

Ad essere rimasta svestita sarebbe stata la ballerina professionista Elena D’Amario, durante una sua performance dimostrativa con Umberto. Bisognerà capire se queste immagini saranno censurate perché ritenute troppo spinte o se comunque ci sarà modo di trasmetterle. Tutto dipende da ciò che è successo nei minimi particolari, anche perché non è stato riferito che tipo di parte del corpo è stata molto visibile al pubblico presente in studio.

Elena D’Amario, 33 anni, è anche una nota coreografa. Ha preso parte ad Amici 9 ed è stata la prima ballerina italiana ad essere candidata ai Clive Barnes Awards. Si segnalano tante sue collaborazioni con artisti straordinari del calibro di Elisa, Nek, Emma, Jovanotti, Emanuel Lo e Veronica Peparini per citarne alcuni.