Improvviso cambiamento ad Amici 23. Un allievo ha optato per il ritiro dalla scuola e quindi la sua esperienza è terminata qui. A prendere la decisione è stato lui stesso, che ha voluto avere un confronto con la sua insegnante e proprio a quest’ultima ha confermato il suo intento, che poi si è concretizzato. Il pubblico ha visto tutto nel seguito della puntata di domenica, andato in ponda lunedì 6 novembre. E il video è diventato virale.

Una vera e propria delusione per i fan del concorrente di Amici 23. L’allievo ha scelto per il ritiro e quindi se n’è andato via per sempre. Ha anche spiegato le ragioni ufficiali che lo hanno indotto a incontrare Anna Pettinelli e a dire di voler immediatamente abbandonare il programma di Canale 5. A parlare è stata anche Maria De Filippi, che ha confidato le cause di questo addio che ha lasciato di stucco tantissimi telespettatori.

Amici 23, un allievo ha deciso per il ritiro: il motivo

I suoi momenti di grande difficoltà, culminati con una vera e propria crisi psicologica, erano emersi già nel corso della puntata di domenica 5 novembre di Amici 23. L’allievo in questione ci ha pensato a lungo e poi è stato ufficializzato il suo ritiro. Davanti alla Pettinelli e alla conduttrice televisiva, ha ammesso di provare sempre maggiore disagio perché, prima di prendere parte al talent show, non era mai stato in una scuola di canto.

Ad essersi arreso è stato il cantante Samuspina, il quale ha ritenuto opportuno alzare bandiera bianca. Si è reso conto di non essere in grado di migliorare in così poco tempo e quindi il palcoscenico di Amici non può essere determinante per il suo futuro. Quindi, nonostante la sofferenza derivante da questo addio, ha pensato che questa fosse la soluzione più giusta. Anna Pettinelli ha accolto la sua richiesta e alla fine si sono abbracciati calorosamente.

Infine, Samuspina ha avuto un ultimo confronto con gli altri allievi e ha salutato coloro che hanno condiviso con lui questa breve esperienza ad Amici. Tutti gli avranno ovviamente fatto l’in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera musicale.