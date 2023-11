Mediaset denuncia Heather Parisi. Ad annunciarlo è l’azienda milanese dopo le recenti affermazioni dell’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi. La donna, intervistata dal Fatto Quotidiano, era tornata a parlare della sua esperienza non proprio positiva al talent di Canale 5. Aveva detto al giornale di Marco Travaglio: “Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa”.

Dice ancora Heather Parisi al Fatto Quotidiano: “Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce”. Poi su Maria De Filippi la Parisi ci è andata leggera: Non mi diceva nulla ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa”.





Mediaset denuncia Heather Parisi

Poi racconta: “Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi soprattutto quando tocchi anche l’argomento fisico, è orribile, è orribile! Io mai nella mia vita ho avuto nessun professore o maestro che mi ha trattato come io ho visto sabato scorso. Non esiste un comportamento offensivo nei confronti dei ragazzi. A me così non piace”.

Diretta e impassibile la risposta di Mediaset che ha fatto sapere tramite l’ufficio stampa: “L’azienda ha dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma ‘Amici’”.

“È inaccettabile – afferma la nota di Cologno Monzese – che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento”. E adesso? Se la vedranno gli avvocati.

