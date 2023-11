Papa Francesco non sta bene. Ad annunciarlo proprio lui poco prima di un discorso che stava per fare. Siamo all’inizio dell’udienza del Pontefice con i rabbini europei. L’uomo ha detto: “Buongiorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto”.

E ancora Bergoglio: “Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate”. Secondo gli impegni schedati nei giorni precedenti, Francesco oggi ha diverse udienze previste in mattinata e nel pomeriggio, tutte in Aula Paolo VI, e incontrerà anche 7 mila bambini da 84 Paesi.





Ma cosa sta succedendo al Pontefice, cos’ha? Sembra che per il momento almeno, il Vaticano non abbia fornito alcuna ulteriore informazione sullo stato di salute del Papa. Nessuno sa quindi con certezza cosa stia capitando a Bergoglio, se si tratti di uno stato influenzale di poco conto e se ci sia dietro qualcosa di più grave.

Di certo il suo annuncio ha spaventato non poco i fedeli, non solo quelli che erano presenti alle udienze, ma anche tutti coloro che hanno saputo della notizia tramite il tam-tam sui social in pochi istanti.

Per molti, l’ipotesi che va per la maggiore è che il Pontefice sia semplicemente raffreddato, ovvero quel malanno passeggero dovuto al cambio stagionale. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi minuti.

