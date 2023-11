Terribile incidente nel pomeriggio di ieri, 5 novembre, lunga la regionale Agordina. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate frontalmente: per uno dei due conducenti non c’è stato nulla fare, è morto sul colpo. Grave l’altro, portato in ospedale con l’ambulanza giunta sul posto insieme ad una squadra dei vigili del fuoco ed una pattuglia dei carabinieri. A fare luce sulla dinamica ci prova il Corriere delle Alpi. “L’incidente è avvenuto all’altezza di Listolade, tra Taibon e Cencenighe”.

E ancora: “Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, l’utilitaria stava scendendo dalla Val Corpassa, quando all’altezza dello stop non avrebbe rispettato la precedenza e sarebbe entrata sulla carreggiata proprio mentre stava arrivando un suv. L’impatto è stato violento a fatale per l’anziano seduto accanto al conducente”.





Taibon Agordino, grave incidente stradale: una vittima e un ferito

Gli interventi dei soccorsi hanno richiesto parecchie ore: i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. L’incidente ha creato molti problemi alla circolazione stradale con il traffico rallentato per ore. I sanitari del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso e avvertire il magistrato di turno. Nel frattempo, era arrivato anche l’elicottero Falco per l’eventuale trasporto d’urgenza.

Non è stato il solo incidente nell’area della zona. Racconta il Gazzettino come: “Sempre oggi (ieri ndr), stavolta però alle ore 10.40, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 27 in località Montegge. Nel comune di Seren del Grappa per un’auto finita fuori strada: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Feltre, hanno messo in sicurezza l’auto”.

“Mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in pronto soccorso per ulteriori accertamenti”. Gli incidenti stradali sono una piaga in Italia, per capire il dramma basta dare uno sguardo al numero delle morti che si concentrano soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione.